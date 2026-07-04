Osasuna y Málaga se unen a los pretendientes por Manu Sánchez

El lateral izquierdo regresa inicialmente a la plantilla del Celta de Vigo tras su cesión en el Levante, aunque no está claro que finalmente se quede a las órdenes de Claudio Giráldez

Manu Sánchez uno de los cedidos que regresan a la disciplina del Celta de Vigo con la nueva temporada. Sin embargo, el futuro del lateral izquierdo no queda claro que sea para jugar la próxima temporada en el cuadro celeste. Varios equipos de Primera se han interesado por el madrileño que la temporada pasada militó en el Levante, dejando interesante prestaciones.

Precisamente el Levante es uno de los firmes pretendientes por Manu Sánchez. No es el único porque también otros equipos de Primera División como el Málaga y Osasuna han puesto sus ojos en el jugador que tiene aún dos años más de contrato con el Celta de Vigo. Los vigueses, además, añadían a su plantilla hace unos días a Javi Galán para el lateral izquierdo.

Las necesidades de Málaga y Osasuna hacen que la opción de Manu Sánchez les cuadre

El recién ascendido Málaga es el último equipo que se ha interesado por Manu Sánchez. El equipo costasoleño, según Radio Marca, ha puesto sus ojos en el futbolista del Celta de Vigo tras las salidas de Víctor García y Jokin Gabilondo. Necesita reforzar ese flanco y Manu Sánchez encaja en esa idea. En cualquier caso no es una operación sencilla, entre otras cosas, por la cantidad de pretendientes que tiene el futbolista. La intención del club de Martiricos sería la de una cesión, con la posibilidad de incluir una opción de compra.

También Osasuna figura entre los equipos que se han fijado en Manu Sánchez y han preguntado por su situación. Precisamente la salida de Javi Galán hace que los navarros necesiten efectivos para el carril zurdo. Según el Diario AS, el del Celta de Vigo es uno de los candidatos en una terna en la que también aparecen otros nombres. Osasuna busca también una cesión para ese puesto y la inversión no sería demasiado alta, de ahí que cuadre la opción de Manu Sánchez. En cualquier caso no sería tampoco una cuestión que se resolviese pronto.

El Levante, que ya sabe de las cualidades de Manu Sánchez, quiere repetir el préstamo con el madrileño

El Levante tampoco se olvida de Manu Sánchez y conoce a la perfección lo que le puede ofrecer en el lateral zurdo. Fueron 33 partidos los que disputó el pasado año en las filas granotas, demostrando una gran regularidad que le hizo alcanzar los 2.818 minutos. Por eso el club valenciano, que tenía una opción de compra por el futbolista, pretende una nueva cesión para un equipo que logró la permanencia en el tramo final de curso. Sus máximos rectores ya se posicionaron públicamente mostrando el deseo de contar nuevamente con el jugador.

Todo mientras el Celta de Vigo debe decidir qué hacer con Manu Sánchez. El club vigués anunciaba hace unos días la contratación de Javi Galán que, sin duda, aparece como candidato a dominar el lateral zurdo. Sin embargo, la entidad debe plantearse si quiere contar en su plantilla con Manu Sánchez o si prefiere darle salida y buscar la competencia con Javi Galán en otros jugadores.