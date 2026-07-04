Canadá - Marruecos: alineaciones posibles, horario y dónde ver en TV el partido de octavos de final del Mundial 2026

Canadá y Marruecos afrontan una de las fases más atractivas, los octavos de final del Mundial 2026. Dos selecciones en pleno crecimiento, con estilos diferentes pero aspiraciones similares, buscarán un hueco para los cuartos en un partido que se presenta igualado

Ahora sí que no hay margen para el error. El Mundial 2026 entra en su fase más inquietante, y Canadá y Marruecos afrontan un partido en el que solo uno podrá seguir soñando con el título.

Los dos equipos han demostrado durante el torneo que tienen argumentos suficientes para competir frente a cualquier rival y ahora pondrán a prueba sus aspiraciones en un duelo que promete máxima igualdad y una plaza en los cuartos de final.

Los canadienses llegan reforzados tras superar a Sudáfrica por 1-0 en la ronda anterior, mientras que Marruecos firmó una de las eliminatorias más emocionantes del campeonato al dejar fuera a Países Bajos en la tanda de penaltis después de empatar a un gol cuando la prórroga terminó.

Canadá quiere confirmar su crecimiento

La selección dirigida por Jesse Marsch atraviesa el mejor momento de su historia reciente. El combinado norteamericano ha dado un importante salto de calidad en los últimos años y aspira a consolidarse entre las grandes selecciones del panorama internacional.

Si habláramos de cuál sería su principal fortaleza sería la velocidad con la que es capaz de atacar los espacios. Alphonso Davies continúa siendo el futbolista más desequilibrante del equipo gracias a su potencia física y capacidad para incorporarse al ataque desde el lateral izquierdo. Junto a él, Jonathan David aporta movilidad y experiencia, además de ser un gran goleador para convertir cualquier ocasión en un gol dentro de la portería.

Canadá si lo hace como viene haciendo, tendrá un ritmo elevado desde el principio, presionará arriba y buscará movimientos rápidos.

Marruecos, un rival cada vez más consolidado

Tras alcanzar las semifinales en el Mundial de Catar 2022, los hombres de Walid Regragui continúan demostrando que su crecimiento no es fruto de la casualidad.

El conjunto africano eliminó a Países Bajos desde los once metros después de resistir durante 120 minutos a uno de los equipos más potentes del torneo. Un adversario que tiene muy buena solidez defensiva y orden táctico.

Achraf Hakimi volverá a ser uno de los grandes referentes del equipo gracias a su constante presencia en ataque, mientras que Sofyan Amrabat liderará el centro del campo con su despliegue físico y capacidad para recuperar balones. Las vistas de los aficionados y comentaristas estarán puestas en ambas bandas de los equipos con Alphonso Davies y Achraf Hakimi.

El ganador se clasificará para los cuartos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará al ganador del partido entre Paraguay y Francia.

Alineaciones Probables

Canadá (4-4-2): M Crépeau; A Johnston, M Bombito, D Cornelius, R Laryea; T Buchanan, S Eustáquio, N Saliba, L Millar; J David, T Oluwaseyi.

Marruecos (4-2-3-1): Bounou; A Hakimi, I Diop, C Riad, N Mazraoui; N El Aynaoui, A Bouaddi; Brahim Díaz, A Ounahi, B El Khannouss; I Saibari.