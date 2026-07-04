Scaloni: "Nos tratan de que somos soberbios, pero puedo garantizar que no es lo mismo la camiseta de Argentina que la de otro país"

El seleccionador argentina puso en valor el triunfo de su equipo ante una Cabo Verde que dio "el 200%" pero destaca la actitud de los suyos, que nunca "bajaron los brazos" y respondieron "a los palos" del rival

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, se mostró satisfecho por el pase a los octavos de final del Mundial pero recordó que no hay ni lado bueno ni lado malo del cuadro, ya que todos los partidos son tremendamente complicados, en respuesta a aquellos que defienden que Argentina está en el lado más fácil del cuadro.

"¿Se acuerdan cuando ayer me preguntaban que íbamos por la parte buena del cuadro? Espero que ahora se den cuenta de que no hay rival fácil. Felicitaciones a Cabo Verde, porque nosotros particularmente sabíamos que iba a ser un rival duro, difícil. El partido se dio más allá de que creo que se sufrió, y sí, la verdad, demasiado se sufrió. Merecíamos haber ganado, lógicamente, pero eso no quita que el rival nos puso las cosas difíciles. Y yo quiero rescatar siempre lo negativo, seguramente lo hablaré con ellos, pero rescatamos lo positivo: que este equipo no baja nunca los brazos. El rival también pero nos llevamos nosotros la victoria y creo que eso es para rescatar, porque recibimos los golpes en momentos puntuales y, a lo mejor, esos golpes te achican, no te dejan ir por el partido, y nosotros fuimos por el partido. Creo que eso es mucho más importante que otras cosas. Después sí se puede mejorar, lo haremos, pero sí creo que hay que rescatar eso. Recuerdo más o menos las prórrogas en Qatar, fue similar. Al final, el equipo recibe el palo y sigue buscando el arco rival. Yo creo que eso está bueno, y han terminado muy cansados".

Le preocupa el cansancio de la prórroga

"El cansancio imagino que es por la prórroga, por los minutos, creo que es por eso. Creo que hasta el tiempo reglamentario el equipo físicamente estaba bien. Enzo Fernández se acalambró un poquito, pero después recuperó, después terminó acalambrado, pero ya no tenía más ventanas. Eso realmente, cuando juegas con el corazón, como han jugado ellos, al final una selección de fútbol tiene esto: se juega con el corazón, se juega con muchas otras cosas que en un club a lo mejor no se ven, y suple un montón la falta de aire, de oxígeno, de minutos, de lo que sea, lo suplís con eso. Así que yo creo que el equipo, en ese sentido, hoy tiene una muestra de carácter y lógicamente corregiremos lo que tengamos que corregir. En caliente, hoy hay algunas cosas que seguramente las tengo en la cabeza, otras no tanto, y las miraremos".

Qué pensaba después del 3-2

"Nada, que termine el partido, ¿sabés cuando te das cuenta de que, más allá de que el equipo va y va y va, recibís ese gol? El golazo que hicieron con el 2-2 es un golazo, pero increíble. Sí, es verdad que habíamos visto que ese jugador particularmente hacía eso, recortaba y le pegaba con la derecha, pero por más que lo veas, si la mete ahí es imposible. Entonces te vas dando cuenta de que sí, se viene todo negativo y el equipo sigue y sigue... Entonces, de alguna manera te preocupás, y yo, que soy desconfiado siempre, 3-2 y digo: acá esto no se terminó, es lo que hay. Estuve bastante más tranquilo de lo que parecía porque me da la sensación de que el equipo estaba, pero los palos los recibís, los palos me refiero del rival que ataca, que genera situaciones, y hemos estado creo a la altura del partido, más allá de que todos pensaban que iba a ser un paseo. Nosotros éramos los primeros que sabíamos que no".

La responsabilidad del equipo

"Lo mejor que tiene el equipo es que sigue, sigue... Recibe palo y sigue atacando. Después podemos valorar si bien o mal. Entonces, es ahí donde yo creo que nosotros estuvimos a la altura. Después, si lo hacés bien o mal, hay un montón de condicionantes. La primera, la cancha, el césped. Es un césped muy extraño, que no es una excusa, también para ellos. Un césped extraño, la pelota no corría. Hay veces que no encontrar ese pase, ese último pase... Yo creo que todo lo contrario. O sea, el equipo siempre intentó, siempre. Llevó la iniciativa del partido. No te dejé terminar. Después te la hago hacer la otra".

Qué significa ser Argentina

"Es esto que viste ahora, en lo bueno y en lo malo. Sufrir, no dar una por perdida. Yo no sé si Cabo Verde es una gran selección, pero seguramente han dado el 200%, sin duda, y eso hoy en el fútbol es un montón. Es un montón. Equipara un montón. Y cuando vos estás cansado, vas a una banda larga y todo eso equipara muchas cosas. Lógico que hay un montón de cosas para ver. Incluso cuando se gana, yo creo que también tenemos un montón de cosas para... Se gana bien, me refiero, hay cosas para corregir pero yo creo que la responsabilidad a este equipo es difícil que le pese. Podemos debatir si juega bien o mal, eso sí que yo creo que es debatible y podemos hablarlo. Tampoco se puede jugar siempre bien. El rival te estudia, te mira. Pero en cuanto a hacerse cargo del partido, yo creo que este equipo no lo va a dejar nunca de hacer. Después el rival te juega. El rival te juega, te pone en aprietos, te pone en dificultad, te busca la cosquilla. Y eso está bueno saberlo, y sobre todo ganando, porque te da tiempo a corregirlo. Pero si hoy estábamos afuera, tendríamos poco que hablar y felicitar al rival, y ya está".

La sensación de posible eliminación

"La poca experiencia me ha dado esa enseñanza: que hemos sufrido. Cuando pensábamos que estaba, se nos fue en el final del partido. Entonces yo creo que eso es una cosa que a mí no me va a cambiar. Soy muy desconfiado, pero sí es verdad que estaba el partido feo, en la realidad. Se podía ir para el otro lado tranquilamente, aunque nosotros éramos los que llevábamos el peso del partido".

Cómo está Facundo Medina

"Estamos contentos con él. Terminó muy cansado porque aparte lo utilizamos bastante en ataque también, cosa que él a lo mejor no está acostumbrado. Venía jugando de tercer central, venía jugando de lateral sin atacar mucho, y hoy lo necesitamos. Y terminó acalambrado, pero bien. Y por suerte tenemos a Nicolás Tagliafico en el banco, que nos da siempre esa mano que necesitamos y que ha demostrado que está bien también. Así que contento por él. Por los dos, mejor dicho. El tema del '9' es un tema que a mí tampoco me gusta hablar mucho porque quiero respetar a los dos. Cuando el partido está, tenés uno en el banco e intentás que ese que está en el banco pueda hacer algo para el equipo. Y que el que juega... Pensás, Lautaro Martínez, antes de salir, le deja un gol servido a Lionel Messi. Increíble. Es lo que hay. El entrenador está para buscar soluciones. Y lamentablemente siempre hablamos del equilibrio. Si los jugadores terminan cansados de esta manera, no es fácil jugar con Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez todos juntos. No es fácil. Cualquiera te pone en dificultad. Eso no es una sanata que yo me pongo acá a decir, o una excusa que pongo para que no jueguen los dos con Lionel Messi. No. Es que yo creo que sufriríamos en alguna fase del partido. Seguramente en algún partido lo hemos hecho, lo podemos hacer, según como vayan las cosas. Hoy consideramos que no era necesario".

Su partido número 100

"Seguramente, de los 100, este ha sido el que más me ha marcado como entrenador porque es en un Mundial. Porque pasaron cosas en el partido que no digo que no sean normales. Porque clavarla en el ángulo, a este chico le pega así muchas veces. Pero cuando vos vas diciendo que hay que reponerse a esto, a mí me parece que es un partido que me va a ayudar como entrenador. Seguro. Justo el número 100. Y ganándolo, mejor. Si hubiéramos perdido, sería una estadística triste".

Mensaje para la afición

"Primero, que entienden que esto es Argentina, que no hay nada fácil, cuando uno se sienta acá y dice, con todo el respeto del mundo, no es lo mismo la camiseta argentina que la de otro país. Nos tratan un poco, a lo mejor, de que somos soberbios, pero yo puedo garantizar desde la más absoluta tranquilidad que no es lo mismo. Para todo, para lo bueno y para lo malo. Cuando vos tenés un resultado en contra, tenés que tener personalidad porque tenés 70.000 en la cancha, 47 millones de personas que te están siguiendo, y tenés que tener agallas, coraje para salir de esa situación. Este equipo lo tiene. Y la gente creo que lo sabe, más allá de que han sufrido como todos nosotros, como yo y como todos ustedes también. Entonces, el mensaje es el mismo: que vamos a seguir igual, que lógicamente va a ser complicado. Este Mundial es difícil, pero el equipo está. No hay manera de no salir reforzados porque fueron muchos inconvenientes los que pasaron. Así que nada, que disfruten, que se tomen un té, una manzanilla, una tila. Yo ahora también intentaré no cenar mucho, porque cuando estoy así como mucho y hago todo al revés".