Messi, en octavos con Argentina: "Cabo Verde no había perdido ni contra España ni contra Uruguay"

El capitán de Argentina se mostró feliz por el pase a octavos y puso en valor el nivel de su rival, una Cabo Verde que ya demostró su fortaleza en la fase de grupos

Leo Messi volvió a anotar otro gol en el Mundial 2026 y ya van siete para hacer un total de 20 y seguir siendo el máximo goleador de toda la historia de los Mundiales aunque anoche pasó más apuros de los previstos para tener la oportunidad de seguir acrecentando su leyenda frente a Egipto, que será su próximo rival después de eliminar a Cabo Verde en la prórroga.

Pese a lo que muchos aficionados argentinos puedieran creer, tras la sufrida victoria de Argentina en la plantilla de la albiceleste sabían que Cabo Verde iba a hacer "un partido muy duro" porque no habían perdido ni contra España ni contra Uruguay, y destacó la igualdad que impera en este Mundial.

"Hoy sabíamos que iba a ser un partido muy duro, que este equipo no había perdido contra España, contra Uruguay", dijo el delantero argentino en zona mixta tras ser designado como mejor jugador de la victoria de Argentina por 3 a 2.

"Lo más difícil era encontrar el primer gol", agregó Messi, que dijo que el equipo perdió la pelota y dejó de presionar bien, por lo que se complicó el partido. "No iba a ser para nada fácil. Esto es lo que te marca este Mundial en especial, que es todo muy igualado, todos los partidos van a ser dificilísimos", sostuvo.

El delantero añadió que ahora deben intentar descansar tras sufrir "un desgaste muy grande", y analizar los aciertos y los errores que tuvieron durante los 120 minutos. Además, resaltó la importancia del balón parado, con el que lograron dos de los tantos. Argentina se medirá a Egipto en octavos de final el próximo martes en Atlanta.

Paredes se queda con el triunfo: "Es lo importante"

También atendió a los medios el argentino Leandro Paredes, que se quedó con la victoria pese al sufrido pase a octavos de final, donde la Albiceleste se enfrentará a Egipto.

"A nosotros como selección nos gusta siempre dar nuestra mejor versión, pero cuando no se puede, como en este tipo de partidos, sufrir también vale. Creo que lo vimos hasta el final", dijo el medio centro en zona mixta tras la victoria. "Lo importante es que se ganó y se pasó a la siguiente ronda", añadió.

Paredes también agradeció el apoyo del público, que no paró de animar durante todo el partido, y sostuvo que el peso de la camiseta les ayuda a competir en este tipo de encuentros: "Ganar siempre es importante, hacerlo de esta manera también, porque cuando se sufre se tienen dudas, pero nosotros no las tenemos nunca. Siempre tratamos de competir al máximo, de dar la cara por la selección, por la camiseta, por todo un país que es de agradecer todo lo que hace por nosotros. Cada pelota pensamos que es la última porque jugamos con esta selección".