La postura de Fábio Silva ante el interés de Betis, Real Sociedad, Celta, Villarreal y Espanyol

Desde su entorno confirman a ESTADIO Deportivo que hay muchos clubes interesados en el delantero portugués, tanto en LaLiga como en otros países, si bien de momento su idea es comenzar la pretemporada con el Borussia Dortmund. Se desliza que su futuro no se resolverá pronto

La gran prioridad del Real Betis en este mercado pasa por reforzar la delantera con un '9' de garantías que compita con 'Cucho' Hernández. El colombiano se ha quedado prácticamente solo tras la ya anunciadas salidas de Cédric Bakambu y 'Chimy' Ávila, aunque también queda en nómina aún Pablo García, de quien no se descarta un traspaso ante la cantidad de equipos interesados. Por ello, además de reforzar el lateral izquierdo y el centro del campo, el ataque copa gran parte de los esfuerzos de Manu Fajardo, que tiene varias opciones sobre la mesa.

El Real Betis ya quiso a Fábio Silva en enero

El director deportivo verdiblanco ya manejó el pasado enero el nombre de Fábio Silva, que también estuvo en el punta de mira del Atlético de Madrid. Pero en La Cartuja acabaron optando por adelantar la llegada de Álvaro Fidalgo por las lesiones de Isco Alarcón y Lo Celso, mientras que los colchoneros prefirieron finalmente a Lookman. Eso hizo que el portugués no se moviera del Borussia Dortmund, donde tiene contrato hasta 2030. Pero ante la falta de protagonismo en el conjunto alemán, este verano tendría la intención de hacer de nuevo las maletas, una constante a lo largo de su carrera.

Una larga lista de pretendientes en LaLiga

Así, el periodista italiano Rudy Galerti adelantó este pasado jueves que el Real Betis vuelve a valorar el fichaje del internacional luso, que no ha acudido al Mundial. Pero no es el único club de LaLiga que lo tiene en su agenda. Así, también ha sido relacionado con otro equipo de Champions como el Villarreal, además de Celta de Vigo y Real Sociedad, clasificados para la Europa League, y el Espanyol de Monchi, que ya lo siguió de cerca en varios mercados mientras estaba al frente de la dirección deportiva de un Sevilla FC que siguió intentándolo sin el hoy perico.

Sin embargo, aún es pronto para conocer cuál será el destino de Fábio Silva. En este sentido, ESTADIO Deportivo ha podido conocer que el delantero nacido en Oporto comenzará con normalidad el trabajo de pretemporada con el Borussia Dortmund, aunque desde su entorno confirman a esta redacción que hay muchos equipos interesados tanto en España como en otros países europeos (se apunta igualmente la Serie A italiana).

Su futuro puede estar ligado al de Guirassy

De momento, por tanto, toca esperar. Además, el futuro del portugués podría estar ligado al de su compañero Serhou Guirassy, autor de 22 goles esta última temporada en el cuadro germanos. Estos números le han colocado en el escaparate y el franco-guineano, a sus 30 años, no descarta una salida para conseguir el gran último contrato de su carrera. Aunque en Dortmund no lo pondrán fácil para desprenderse de un ariete que tiene una cláusula de rescisión de 35 millones de euros (tres por encima de su valor de mercado según Transfermarkt).

El diario Bild apuntaba al respecto que su agente lo ha movido por Arabia Saudí, aunque dicho destino parece descartado, pues en la Saudi Pro League parecen ir encaminados a reducir sus millonarias inversiones. Así, su objetivo sería seguir en la elite europea, pero ni el Fenerbahçe turco ni el Aston Villa, ambos interesados, parecen en disposición de pagar lo que piden en el Signal Iduna Park.

Entienden en el entorno de Fábio Silva que si Guirassy acaba saliendo, él tendría más opciones para contar con el protagonismo deseado, pues lo que no quiere es tener el rol secundario de la 25/26. En ella ha acabado participado en 39 encuentros oficiales, pero la gran mayoría saliendo desde el banquillo, por lo que solo ha sumado 1.181 minutos en los que ha firmado tres goles y siete asistencias. Aunque hay otras informaciones que indican que el Borussia Dortmund ya vigila otras alternativas en ataque, como el estadounidense Folarin Balogun (Mónaco) y el kosovar Fisnik Asllani (Hoffenheim).

Las opciones que maneja el Real Betis y el presupuesto reservado

Mientras tanto, este diario ha podido saber que, de momento, el Real Betis no ha dado un paso al frente para retomar la vía del delantero luso, que sí gusta mucho en la dirección deportiva. En su lugar, hay otros nombres con los que sí ha ha habido avances en los últimos tiempos, como el ucraniano Artem Dovbyk, cuyo fichaje procedente de la Roma no se considera imposible bajo ciertas condiciones; el togolés Kévin Denkey, del Cincinnati de la MLS; o el joven Franculino Djú, del Midtjylland danés.

Cabe recordar que en La Cartuja han reservado un presupuesto de 15 millones de euros para el fichaje del punta. En su caso, como cifra orientativa, el valor de mercado de Fábio Silva es de 22 millones según Transfermarkt, prácticamente lo mismo que abonó por su traspaso hace un año el Borussia Dortmund al Wolverhampton (22,5), después de un buen curso como cedido en la UD Las Palmas.