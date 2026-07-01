Inglaterra - RD Congo, en directo el partido de dieciseisavos del mundial 2026 en vivo online

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el minuto a minuto. Los ingleses buscarán confirmar su candidatura al título, mientras que los congoleños sueñan con dar la gran sorpresa del torneo contra uno de los equipos que es favorita a levantar la copa

Ya estamos por aquí para llevarles el minuto a minuto del partido entre Inglaterra y RD Congo, que arrancará a las 18:00. Pero mientras, acompáñanos a vivir toda la previa del encuentro y no te pierdas ningún detalle.

¿Sabías que RD Congo solo ha marcado 4 goles en 2 partidos de grupo? Esto ha sido contra Portugal que marcó uno; y contra Uzbekistán que marcó tres.

Recordemos que Inglaterra empató contra Ghana 0-0 y no marcó durante 62 minutos contra Panamá. Así que este partido puede ser una sorpresa

Spence será el que juegue en el lateral derecho

Ellos ya están preparados pero... y el XI inicial para cuándo?

Cuando salga Kane al campo se convertirá en el capitán con más partidos internacionales de la historia de su selección.

Inglaterra y RD Congo se enfrentan hoy en Atlanta, en un duelo que decidirá cómo continua su paso por el Mundial 2026.

El equipo de Thomas Tuchel y el de Sébastien Desabre se enfrentan en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con mucho por decidir. De momento los ingleses parten como favoritos, aunque la selección congoleña ha demostrado ser una de las grandes revelaciones del torneo.

Los ingleses llegan con la obligación de cumplir y avanzar en el cuadro. El Congo llegará siendo competitiva, física y valiente ya que así es como ha salido al terreno de campo en partidos anteriores y ha conseguido meterse entre las 32 mejores selecciones del torneo.

Tuchel pide máxima concentración antes del Inglaterra - Congo

Thomas Tuchel ha dejado claro que para Inglaterra no existe el margen para relajación porque son partidos que o todo o nada, especialmente tras las sorpresas que ya se han visto en esta ronda del Mundial. "It’s just narrow margins, it’s tight football matches.", comentaba el seleccionador de Inglaterra.

El equipo del alemán ha estado en los ojos de todos los aficionados después de nadie hablar de esta selección antes de empezar el campeonato. Con el paso del Mundial ha llegado como favorita a este duelo y llega con mucha presión sobre lo que puedan hacer en el campo. Con esto, el seleccionador ha advertido sobre la dificultad de enfrentarse a equipos que compiten sin presión. "Teams are well-driven, teams defend at the highest level, teams are well prepared. And it’s difficult for any team to break teams down", comentaba en la rueda de prensa antes del partido.

Inglaterra con una defensa en ambar

Inglaterra que ha llegado con una defensa cualificada y de las mejores hasta ahora, llega con dudas para este partido.

Varios futbolistas llegan con problemas físicos que condicionarán el encuentro. Especialmente en el lateral derecho. Las molestias de Reece James y Jarell Quansah han obligado a Tuchel a valorar distintas alternativas.

Aunque a nivel ofensivo volveremos a ver a Harry Kane y Jude Bellingham, dos de las principales referencias del conjunto británico, liderando sobre sus compañeros.

Desabre avisa: “No tenemos nada que perder”

Por el lado de RD Congo, el seleccionador Desabre afronta este encuentro relajado y sin preocupaciones ya que su objetivo está cumplido. "No tenemos nada que perder". Aunque le gustaría llegar con el sueño africano más lejos, peor sabe que es difícil.

Para la República Democrática del Congo, este Mundial ya es histórico. Después de más de medio siglo sin pisar una Copa del Mundo, el combinado africano no solo ha vuelto al gran escaparate internacional, sino que además ha ido rompiendo barreras.

Aunque el seleccionador francés ha consolidado un equipo muy solido competitivo y con las ideas claras. Congo es un equipo intenso, ordenado y peligroso cuando encuentra espacios para correr, una virtud que puede hacer daño a Inglaterra