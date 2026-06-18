Bellingham da el golpe encima de la mesa: "No guardo rencor a nadie que diga cosas malas de mí"

El centrocampista del Real Madrid fue titular en el triunfo de Inglaterra sobre Croacia pese a toda la polémica que había sobre su presencia en el once, Tuchel le apoyó con su decisión y el inglés le dio la razón con un gol

Había muchas dudas en torno a la titularidad o no de Jude Bellingham en el estreno de Inglaterra en este Mundial después de una irregular temporada con el Real Madrid pero Thomas Tuchel se ha encargado de disipar cualquier duda y el propio futbolista de darle la razón con su partido ante Croacia.

El centrocampista inglés fue uno de los mejores del partido, ayudando, cortando y robando balones en defensa y también llegando con peligro en ataque. De hecho, fue el autor del 3-2 para los ingleses protagonizando una jugada personal donde demostró su buena zancada con balón y posterior definición ante Livakovic.El propio futbolista, tras el partido, reconoció que no había estado ajeno a todo el runrún que había en los días previos sobre su posible suplencia o no, pero se lo tomó como algo natural en el fútbol.

"Personalmente, fue agradable dejar de lado parte del ruido y simplemente demostrarle a mi país y a mis compañeros de equipo lo comprometido que estoy para ayudarnos a intentar ganar partidos", dijo Bellingham tras la victoria por 4-2 frente a Croacia, en el partido disputado en el estadio de Dallas."Contribuir, ayudar a mi equipo y ayudar a mi país es uno de los mayores honores y, sin importar el ruido que haya fuera, ese honor no cambia para mí en absoluto", indicó a la cadena británica BBC el centrocampista, que si bien admitió que tiene "un poco de resentimiento" por todo lo que se ha dicho de él reconoció que le sirve para motivarse, como bien demostró ante Croacia.

"Sé que es parte de ser futbolista, no guardo rencor a nadie que diga cosas malas de mí porque a veces sí que me lo merezco. Hoy creo que fue agradable intentar demostrarle a la gente y recordarles quién soy", zanjó.

Tuchel, encantado con el rendimiento de Bellingham

El seleccionador inglés también quiso poner en valor el gran partido que hizo Jude Bellingham ante Croacia. "A Jude le encantan estos partidos en los que se juega bajo presión, saca lo mejor de sí mismo. Está en una posición distinta a la que juega en el Real Madrid, pero le necesitamos ahí. Confiamos mucho en Jude, pese a que fue difícil decirle a Morgan que no jugaba", reconoció el alemán.

También se alegró por el gol logrado por Marcus Rashford. "Espero que siga hambriento. Se merecía el gol porque ha trabajado mucho en estos 16 días (de concentración). Se lo dije ayer. Le estaba faltando suerte y me ha encantado que se haya desbloqueado", agregó. "Me ha encantado la reacción del equipo en el segundo tiempo. El primer tiempo fue difícil, porque tardábamos mucho en la toma de decisiones, estábamos un poco nerviosos", admitió el alemán, cuya charla en el entretiempo fue importante: "Al descanso les di un momento de silencio. Les dije que mi manera de percibirlos no iba a cambiar por el resultado, que quería que jugasen como saben, que fuesen intensos".