Resultados y clasificación del Grupo L tras la primera jornada y partidos del Mundial 2026: Kane se apunta a la fiesta de Messi, Mbappé y Haaland

Inglaterra y Ghana se sitúan con tres puntos gracia a sus triunfos ante Croacia y Panamá, lo que deja el grupo L con una marcada diferencia en la primera jornada que puede ser casi definitivo para el pase a dieciseisavos de final

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ha completado ya su primera jornada tras la disputa de los partidos del Grupo L, el último de los 12 de este primer torneo con 48 selecciones en liza.

El grupo se abrió con una apasionante Inglaterra-Croacia que prometía emociones fuertes y que no decepcionó en absoluto ya que ninguna se guardó nada. Los ingleses se pusieron dos veces por delante gracias un doblete de Harry Kane y por dos veces también igualó el marcador Croacia, con goles de Baturina y Musa.

Harry Kane, que luchará por ser el máximo goleador del torneo, se fabricó un penalti en el minuto 12 que tuvo que ser ejecutado dos veces por el adelantamiento del portero Dominik Livakovic, que paró la primera pena máxima, y con un buen cabezazo en el 42'.

Pero Croacia reaccionó a los dos primeros golpes, le bastó un desajuste defensivo para empatar con un gran disparo de Martin Baturina desde fuera del área pasada la media hora de juego. El gol del empate a dos llegaría en el quinto minuto de añadido de la primera parte.

En otra jugada de calidad, que comenzó con un pase filtrado al área de Mario Pasalic, siguió con una genial asistencia hacia atrás de Ivan Perisic y lo culminó de volea Petar Musa.

Sin embargo, en el segundo tiempo Inglaterra iba a terminar lo que empezó en el primer acto. Jude Bellingham y Marcus Rashford garantizaron con sus goles el triunfo contundente de los Tres Leones. Con 81 goles, Kane se convirtió en el máximo goleador de la selección inglesa y también en el mayor anotador en los mundiales, con los mismos 10 tantos de Gary Lineker.

Panamá cae de forma cruel en el descuento

Panamá rozó el gol y estuvo cerca de la victoria, dominó durante la mayoría del tiempo pero perdonó sus mejores ocasiones y acabó castigada en el tiempo añadido por Ghana, que se impuso por 1-0 con un gol de Caleb Yirenkyi en el minuto 94, en el estreno de ambas selecciones en el Grupo L del Mundial 2026.

El equipo de Thomas Christiansen fue más atrevido y más constante, pero se quedó sin premio por su falta de precisión. La selección africana, superada durante buena parte del encuentro, sobrevivió gracias a sus porteros y a su paciencia, y encontró en el tiempo de descuento la acción que cambió la noche en el Toronto Stadium.

El gol llegó cuando Panamá todavía buscaba el triunfo y ya acusaba el desgaste. Fue un desenlace cruel para los centroamericanos, que ya se aprestaban a celebrar su primer empate en un mundial.

Así está la clasificación del Grupo L

La jornada 2 en el Grupo L