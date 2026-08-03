Lamine Yamal y la crisis migratoria en Ceuta: "Mi padre tuvo que buscarse la vida para traer comida a casa"

Las palabras de Lamine Yamal sobre el sacrificio de sus padres van más allá del ámbito deportivo. El español recordó las dificultades que vivió su familia durante su infancia, una reflexión que, en plena crisis migratoria de Ceuta, invita a poner el foco en las historias humanas que hay detrás

Mientras la crisis migratoria vuelve a colocar a Ceuta en el foco informativo, con cientos de personas intentando alcanzar territorio español en busca de una oportunidad, las últimas palabras de Lamine Yamal han encontrado un foco que va mucho más allá del deporte. El extremo del FC Barcelona y de la selección española abrió una ventana a su pasado para explicar por qué nunca ha considerado que la presión de un partido de fútbol pueda compararse con las dificultades que vivieron sus padres para sacar adelante a la familia.

El futbolista, criado en el barrio de Rocafonda, en Mataró, recordó los sacrificios que marcaron su infancia y que siguen siendo hoy su principal fuente de motivación. "Mi padre tuvo que buscarse la vida, ir a coger cosas a la calle para poder traer comida a casa", explicó.

Lamine también recordó que su madre, Sheila Ebana, lo tuvo cuando apenas tenía 16 años, una circunstancia que obligó a toda la familia a asumir responsabilidades desde muy pronto para salir adelante. A partir de esas vivencias, el internacional español lanzó una reflexión sobre la presión que soporta como una de las grandes estrellas del fútbol mundial. "La presión de verdad es intentar dar de comer a tu familia cuando no tienes recursos. Jugar un partido delante de millones de personas no es la verdadera presión", expresó el azulgrana al comparar ambas realidades.

Un mensaje que va más allá del fútbol

Las declaraciones de Lamine llegan en un momento especialmente delicado. Ceuta vuelve a afrontar una importante presión migratoria, con numerosas personas cruzando la frontera, en muchos casos, por la búsqueda de unas condiciones de vida mejores.

Sin establecer una comparación directa entre su historia personal y la situación que viven quienes protagonizan esos movimientos migratorios, las palabras del futbolista sí ponen el foco en una realidad compartida por muchas familias: el sacrificio, la incertidumbre y el esfuerzo diario por ofrecer un futuro mejor a los hijos.

Ese pasado sigue muy presente en la vida del jugador y deja claro que lo recuerda cada día. El propio Lamine explicó que mantiene un ritual que le ayuda a no perder nunca la perspectiva. "Por las noches miro fotos de mis padres, de mi abuela y de mis amigos. Se las envío y recordamos momentos juntos".

Ese gesto, aparentemente sencillo, le sirve para recordar de dónde viene y todo el camino recorrido antes de convertirse en uno de los futbolistas más cotizados del planeta. porque al final lo que tuvo que vivir hasta llegar a donde está ahora también forma parte de su camino.

El campeón del mundo insiste en que ningún contrato, ningún estadio lleno ni ningún reconocimiento pueden borrar las imágenes de aquellos años en los que su familia luchaba por salir adelante. Por eso afronta cada partido con naturalidad y con una idea muy clara: detrás de cada éxito deportivo hay personas que hicieron sacrificios mucho mayores que los que él puede encontrar sobre un terreno de juego.

En un momento en el que la crisis migratoria vuelve y fuerte llega una de las historias humanas más conocidas. Él abrió el camino a lo que hay detrás de quienes buscan una oportunidad al otro lado de la frontera de Ceuta, recordando que el esfuerzo, las renuncias y el deseo de construir un futuro mejor forman parte de muchas familias.