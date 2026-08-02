El Barça llega tarde: Ferran Torres ya ha tomado una decisión y el PSG mueve ficha

El delantero del Barcelona no se siente una prioridad en el club al no haber recibido noticia alguna para su renovación, el proyecto del París Saint-Germain le seduce y está dispuesto a cambiar de aires; ambos clubes deben comenzar a negociar esta próxima semana

Ferran Torres disfruta de unos merecidos días de vacaciones tras ganar el Mundial con España pero los rumores sobre su futuro no cesan, concretamente sobre una posible salida con destino al París Saint-Germain. Incluso Hansi Flick se ha pronunciado sobre el camino que podría elegir el de Foios, cuyo protagonismo y revalorización ha subido como la espuma tras marca el gol ante Argentina que dio a España su segunda estrella.

"Hablé con él durante el Mundial pero ahora están de vacaciones y lo respeto, es un jugador nuestro y demostró en muchos partidos la temporada pasada lo importante que puede ser para nosotros, y es lo que queremos", dijo el técnico azulgrana, esperando que Ferran Torres haga oídos sordos a los cantos de sirena y apueste por continuar en el Camp Nou.

Aunque no parece tan claro este último punto, ya que según las últimas informaciones desde Francia así como el propio diario Marca, Ferran Torres está dispuesto a aceptar la propuesta del campeón de la Champions League.

Sin noticias desde el Barcelona

Uno de los grandes motivos que ha llevado a Ferran Torres a tomar esta decisión es la de no haber recibido ningún tipo de comunicación por parte del Barcelona para renovar. Al atacante valenciano solo le queda un año más de contrato y tras meses sin noticias desde su club, el futbolista entiende que no es una prioridad para la entidad.

Por eso, el de Foios está dispuesto a aprovechar el que puede ser el verano de su vida tras marcar un gol tan importante como el que consiguió con España en la final del Mundial, y sin duda, el París Saint-Germain, es un club que le seduce, doble campeón de la Champions League y donde hay un técnico que le conoce muy bien, Luis Enrique.

El PSG, a la acción

Así la situación, el acuerdo económico entre el jugador y el París Saint-Germain no corre peligro, hay un principio de acuerdo entre ambas partes por lo que ahora todo queda en manos de PSG y Barcelona.

Ambos clubes deberían sentarse esta próxima semana para comenzar unas negociaciones que no deberían demorarse demasiado en el tiempo, pues la intención de todos es que si se hace, debe hacerse con celeridad y no demorarse todo el mes de agosto.

Desde Francia, el medio Footmercato incluso anuncia que Ferran Torres ya ha dicho a su círculo más íntimo que quiere fichar por el París Saint-Germain. Por su parte, desde Barcelona aseguraban que la intención del club azulgrana sí era la de ampliar su contrato pero una vez finalizara el mercado de verano, a partir de septiembre, pero parece que el Barça llega tarde.

El precio de su fichaje

Así pues, todo hace indicar que Ferran Torres acabará saliendo al París Saint-Germain este mismo verano, solo falta conocer por qué cantidad se hará finalmente la operación, aunque según apuntan desde Francia, el fichaje de Ferran Torres por el PSG podría cerrarse entre los 50 y los 60 millones de euros teniendo en cuenta que tan solo le resta un año de contrato en vigor.

El valenciano sería el recambio del conjunto parisino para Gonçalo Ramos, vendido al AC Milan por unos 74 millones de euros más variables que podrían aumentar el montante final. El Barcelona asegura que hasta la fecha no ha recibido noticia alguna de que el jugador quiera salir pero conoce la situación real, es consciente de que el PSG va a llamar esta próxima semana para llevarse a Ferran, por lo que ya está moviendo los hilos para buscar un recambio en el mercado para reforzar su ataque.