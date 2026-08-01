La encrucijada del Barcelona con Ferrán Torres

El PSG sigue apretando, además del interés de equipos ingleses, por un futbolista que acaba contrato con el club culé la temporada que viene y que le obliga a tomar una decisión

El futuro de Ferrán Torres sigue siendo uno de los asuntos que el FC Barcelona tiene sobre la mesa. Con varios equipos apretando por el delantero, especialmente el PSG, el hecho de que el autor del gol del título que le dio el Mundial de la selección española entre en su último año de contrato coloca en una encrucijada al club catalán en este asunto.

El PSG continúa apretando para hacerse con Ferrán Torres, avalado por el conocimiento que tiene el del jugador Luis Enrique. Los parisinos pretenden a un jugador que en estos momentos está de vacaciones, tras jugar y ganar el Mundial, y que tendrá mucho que decir para resolver esta situación de cara a la próxima temporada.

El PSG aprieta por Ferrán Torres, mientras el Barcelona aguarda la decisión del delantero

Así, según señala Fabrizio Romano, el PSG mantiene conversaciones directas con el entorno de Ferrán Torres para poder firmarlo este mismo verano. El Barcelona, por su parte, no quiere desprenderse del jugador en estos momentos, aunque es consciente que si no existe renovación de por medio podría irse gratis el verano que viene.

Durante muchos meses la renovación de Ferrán Torres por el Barcelona quedó en un segundo plano, algo que ahora toma más vigencia ante el deseo del PSG por el delantero. En el club catalán, con todo, esperan la decisión del propio futbolista que debe ser el que se pronuncie sobre si prefiere cambiar de aires, con destino al equipo francés, o seguir de azulgrana y abordar la renovación.

Hansi Flick y el futuro de Ferrán Torres

El propio Hansi Flick, entrenador del Barcelona, se ha referido este sábado a Ferrán Torres. "Hablé con él durante el Mundial pero ahora están de vacaciones y lo respeto, es un jugador nuestro y demostró en muchos partidos la temporada pasada lo importante que puede ser para nosotros, y es lo que queremos", ha dicho el alemán en la rueda de prensa que ha ofrecido.

Hay que recordar que ya de por sí el Barcelona busca un delantero tras la marcha del polaco Robert Lewandowski. Con ese asunto sin resolver, el hecho de que también pudiera marcharse Ferrán Torres trastocaría seriamente los planes de la dirección deportiva culé de cara. La línea de delanteros necesitaría en ese caso una renovación total.

Una próxima semana que podría ser clave

Distintas informaciones apuntan a que la próxima semana podría ser clave para despejar esta incógnita acerca del futuro de Ferrán Torres, que en principio no volverá de sus vacaciones hasta el próximo 10 de agosto, cuando se cumplan las tres semanas de vacaciones estipuladas tras su participación en el Mundial en el que conquistó el título con un gol suyo en la final.

El PSG sigue siendo el equipo que pretende con más fuerza a Ferrán Torres, aunque en las últimas horas han aparecido también en el horizonte equipos de la Premier League. El Arsenal de Mike Arteta es uno de ellos, curiosamente subcampeón de la Champions League que ganó el PSG. También el Tottenham anda atento al futuro de Ferrán Torres.