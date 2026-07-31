La revelación más profunda de Ferran Torres, el hombre del segundo Mundial de España: "No quería creerme que estaba mal, sé lo que es tocar fondo y no quiero volver a tocarlo"

El futbolista del FC Barcelona y de la Selección Española pasó por el peor momento deportivo de su carrera no hace mucho, incluso durante el Mundial ha sufrido críticas por su juego, y reconoce que tuvo que pedir ayuda profesional: "No permitía que nadie me dijera que estaba mal o que había hecho una mierda de partido"

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ha dado a España la segunda estrella de su historia y además ha permitido conocer a todos los componentes de la plantilla española de una forma mucho más cercana. El torneo mundialista nos ha acercado historias personales como las de Marc Cucurella, Unai Simón, Lamine Yamal o Borja Iglesias, pero también la del autor del gol clave, el que nos dio el título mundial, Ferrán Torres.

De hecho, el propio futbolista del Barcelona y de la Selección española ha tenido que sufrir las críticas durante el Mundial, después de fallar varias ocasiones de cara a gol pero el destino le tenía reservado el más importante, el de la final. Se podría decir que el camino de Ferrán en el Mundial ha sido muy parecido al de su vida, teniendo que luchar contra las adversidades.

El delantero ha reconocido en una entrevista con Jordi Wild para 'The Wild Project' que tuvo que recurrir a la ayuda profesional para salir del pozo en el que se había sumido. "No quería creerme que estaba mal. Sabía que me había descentrado, que no entrenaba tanto, que no echaba las horas ni me preparaba fuera del fútbol, pero no quería afrontarlo", ha reconocido Ferrán Torres, que en el fondo sabía que no pasada por su mejor momento: "Había perdido la confianza en mí mismo y en mi forma de jugar".

Eso fue hace casi cuatro años, después del Mundial de Qatar 2022. "No tenía el nivel de autoconfianza que tengo ahora porque no jugaba, me iba a casa que quería matar a alguien y se me iba todo lo que había trabajado. Era un pozo sin fondo, fue un año muy duro", ha recordado. Aunque lejos de mejorar, con el paso de las semanas su situación emocional fue empeorando: "No permitía que nadie me dijera que estaba mal o que había hecho una mierda de partido".

Hasta que un día fue consciente de su situación y decidió que tenía que cambiar: "Sé lo que es tocar fondo y no quiero volver a tocarlo. Cada día me levanto por la mañana y pienso: '¿Qué puedo hacer para ser mejor que ayer y alejarme lo máximo posible de lo que he pasado?'", ha contado Ferrán.

"En mi cabeza, estoy todo el rato maquinando cómo puedo mejorar, cómo puedo recuperarme mejor o qué puedo hacer para alargar mi carrera lo máximo posible", aseguraba en su entrevista a Jordi Wild.

Ferran Torres, de promesa a ganador

Pocos futbolistas españoles pueden presumir de haber conquistado títulos en tres de los escenarios más exigentes del fútbol europeo antes de alcanzar la madurez deportiva. Ese es el caso de Ferran Torres, un jugador que ha convertido el éxito en una constante desde que irrumpió en la elite con la camiseta del Valencia CF.

El atacante valenciano levantó su primer gran trofeo en la temporada 2018-19, cuando el conjunto che sorprendió al Barcelona en la final de la Copa del Rey para conquistar un título histórico. Aquella conquista supuso el punto de partida de una trayectoria que, con el paso de los años, no ha dejado de sumar éxitos.

Su salto al Manchester City le permitió seguir ampliando su vitrina. A las órdenes de Pep Guardiola, Ferran se proclamó campeón de la Premier League y de la Copa de la Liga inglesa en la campaña 2020-21, dando un paso más en su crecimiento y acumulando experiencia en uno de los equipos más dominantes del continente.

Sin embargo, ha sido en el FC Barcelona donde el internacional español ha encontrado la etapa más fructífera de su carrera. Desde su llegada al conjunto azulgrana ha participado en la conquista de tres campeonatos de LaLiga (2022-23, 2024-25 y 2025-26), una Copa del Rey (2024-25) y tres Supercopas de España (2022-23, 2024-25 y 2025-26), convirtiéndose en un recurso importante dentro de los diferentes proyectos deportivos del club catalán.

Con la selección española, Ferran también ha dejado huella. Tras conquistar la Eurocopa Sub 17 en 2017 y la Eurocopa Sub 19 en 2019, el delantero dio el salto definitivo a la absoluta para formar parte de una generación que devolvió a España a la primera línea internacional. En su palmarés figuran la UEFA Nations League de 2023 y la Copa del Mundo de 2026, dos títulos que refuerzan su condición de futbolista ganador.

En total, Ferran Torres acumula 13 títulos oficiales entre clubes y selección, una cifra que refleja la evolución de un jugador que ha sabido responder en escenarios de máxima exigencia. Además, su rendimiento individual también ha sido reconocido con distinciones como el Trofeo Zarra de LaLiga 2025-26, el galardón al máximo goleador de la Copa del Rey 2024-25 y el premio al mejor jugador de aquella final.

A sus 26 años, Ferran Torres sigue escribiendo capítulos en una carrera que, lejos de haber tocado techo, apunta a seguir aumentando un palmarés cada vez más destacado dentro del fútbol español.