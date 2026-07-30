El origen del éxito de Dani Olmo, estrella de la Selección Española campeona del mundo: "Nunca me han regalado nada"

Dani Olmo disfruta de unas vacaciones soñadas tras conquistar el Mundial con España, pero no olvida el camino que le llevó hasta la cima. El centrocampista del Barcelona ha repasado los momentos clave de su carrera y ha reconocido el papel fundamental que desempeñó su padre en su formación como futbolista

Dani Olmo atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera. El internacional español ha cerrado una temporada inolvidable levantando la Copa del Mundo con la selección española, un título que llevaba años persiguiendo y que terminó conquistando siendo una pieza clave en el esquema de Luis de la Fuente. Titular en la gran final y protagonista durante buena parte del campeonato, el futbolista del FC Barcelona disfruta ahora de unas merecidas vacaciones mientras saborea el mayor éxito de su trayectoria.

Sin embargo, detrás de los títulos y del reconocimiento internacional hay una historia marcada por el esfuerzo, la constancia y una decisión que cambió por completo su carrera. Olmo nunca ha escondido que su camino hasta la élite estuvo lejos de ser sencillo y, en una entrevista concedida a Icon, volvió a recordar los sacrificios que tuvo que hacer para llegar a la cima. "No me han regalado nunca nada en la vida. Lo que he conseguido en el fútbol me lo he tenido que ganar con trabajo y no ha sido fácil", afirmó el campeón del mundo.

Una frase que resume la filosofía con la que ha construido una carrera que le ha llevado desde La Masia hasta convertirse en uno de los futbolistas más importantes del panorama internacional.

Un camino diferente al de la mayoría

Mientras muchos jóvenes talentos optaban por seguir creciendo en las categorías inferiores de los grandes clubes españoles, Dani Olmo tomó una decisión que sorprendió al mundo del fútbol. Con apenas 16 años abandonó el FC Barcelona para fichar por el Dinamo de Zagreb, una apuesta arriesgada que terminó siendo decisiva para su futuro.

En Croacia encontró los minutos, la confianza y el protagonismo que necesitaba para desarrollar todo su potencial. Allí maduró tanto dentro como fuera del terreno de juego hasta convertirse en una de las grandes figuras del campeonato croata antes de dar el salto definitivo a la élite europea.

Ese recorrido, alejado de los focos mediáticos durante sus primeros años, es el que, según reconoce el propio futbolista, ha moldeado su personalidad. "Gracias a todas esas experiencias soy la persona que soy y tengo la personalidad que tengo", explicó.

El papel fundamental de su padre

Si hay una figura que ha marcado la carrera de Dani Olmo desde sus primeros pasos esa es la de su padre, Miquel Olmo. Exfutbolista y entrenador de equipos como el Terrassa FC o el CE Sabadell, fue quien despertó en él la pasión por el balón. "Nadie me obligó a ser jugador de fútbol. Disfrutaba jugando con mi padre y él disfrutaba jugando conmigo. Así es como empezó", recordó.

Lejos de imponerle un camino, Miquel convirtió el fútbol en un espacio de aprendizaje y diversión. Esa relación permitió que Dani creciera sin la presión que muchas veces acompaña a los jóvenes talentos.

Con el paso de los años, las conversaciones entre ambos se convirtieron en una parte esencial de su formación. Después de cada partido analizaban juntos su actuación, centrándose en aquellos aspectos que podía mejorar. "Mi padre es una de las personas que mejor me conocen en el fútbol. Nunca tuve problemas en escuchar tanto lo bueno como lo malo que tuviera que decirme", confesó.

De promesa a líder de España

El tiempo ha terminado dando la razón a todas las decisiones que marcaron su carrera. Tras consolidarse en el RB Leipzig y regresar al Barcelona, Dani Olmo ha alcanzado la madurez futbolística que le ha convertido en uno de los líderes de la selección española.

Su rendimiento durante el Mundial fue una prueba más de ello. Solo un extraordinario Rodri le privó del reconocimiento como mejor jugador del torneo, pero su influencia en el juego de España fue determinante para levantar el título.

Ahora, con el Mundial ya en sus manos, Olmo mira al futuro con la tranquilidad de quien ha cumplido uno de sus grandes sueños. Aunque su historia demuestra que nada ha llegado por casualidad. Detrás del campeón del mundo hay años de trabajo, sacrificio y la influencia constante de un padre que le enseñó que el talento solo alcanza su máximo nivel cuando va acompañado de esfuerzo.