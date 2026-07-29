Luis de la Fuente mira al futuro tras conquistar el Mundial: "Queremos seguir haciendo las cosas igual de bien"

Luis de la Fuente ya piensa en el futuro tras conquistar el Mundial con España. El seleccionador aseguró que el gran reto será mantener el nivel que ha llevado a la Roja a conquistar la segunda estrella y seguir siendo un referente dentro y fuera del terreno de juego

La Selección Española ya disfruta de la segunda estrella en su escudo, pero Luis de la Fuente tiene claro que el éxito conseguido en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá no supone un punto final, sino el comienzo de un nuevo desafío. El seleccionador nacional aseguró hoy miércoles que el objetivo es mantener la línea de trabajo que ha llevado a España a lo más alto del fútbol mundial y seguir construyendo un proyecto sólido de cara a los próximos años.

El técnico realizó estas declaraciones durante un acto institucional celebrado en la sede central de Telefónica, donde entregó una camiseta firmada por los campeones del mundo que pasará a formar parte del museo de patrocinios de la compañía. Allí fue recibido por decenas de aficionados que quisieron agradecer el histórico logro conseguido por la selección.

Un recibimiento que emocionó al seleccionador

Luis de la Fuente no ocultó su emoción por el cariño recibido durante el acto. El entrenador reconoció que no esperaba una acogida tan multitudinaria y quiso compartir el reconocimiento con todos los integrantes del combinado nacional. "Estoy tremendamente emocionado. Me abrumáis. No esperaba este recibimiento", confesó el seleccionador, quien insistió en que el homenaje pertenece también a los futbolistas, al cuerpo técnico y a todos los profesionales que trabajan diariamente alrededor de la selección.

Para De la Fuente, el éxito del Mundial no responde únicamente al talento de una generación de jugadores, sino al esfuerzo colectivo de un grupo que ha sabido mantenerse unido durante todo el campeonato.

Un proyecto que no quiere detenerse

Lejos de conformarse con el mayor éxito de la historia reciente del fútbol español, el técnico de la 'Roja' dejó claro que la ambición sigue intacta. Su intención es que la conquista del Mundial sirva como punto de partida para mantener a España entre las grandes potencias internacionales. "Intentaremos seguir caminando y hacer las cosas igual de bien", afirmó, subrayando que el verdadero reto será conservar la identidad que ha llevado a la selección a conquistar el título.

Desde su llegada al banquillo nacional, De la Fuente ha apostado por un modelo basado en la continuidad, la confianza en los jóvenes talentos y un estilo de juego reconocible. Una apuesta que ya había dado frutos con la conquista de la Liga de Naciones y de la Eurocopa, y que ahora alcanza su máxima expresión con el Mundial.

Durante su intervención, el seleccionador también puso el foco en la dimensión social del éxito conseguido. De la Fuente aseguró sentirse un "privilegiado" por poder representar a España y destacó especialmente la ilusión que ha despertado el equipo entre los más jóvenes. "Es un orgullo de país", afirmó el técnico, quien considera que la selección debe convertirse en un referente no solo por sus resultados, sino también por sus valores.

En ese sentido, insistió en la importancia de mantener una base sólida de principios que sirva de ejemplo para las nuevas generaciones y garantice la continuidad del proyecto deportivo.

La vista puesta en los próximos retos

Con la celebración del título todavía muy reciente, la Federación ya trabaja en la planificación del nuevo ciclo competitivo. España afrontará en los próximos meses el inicio de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2028 con el cartel de vigente campeona del mundo, una condición que aumentará la exigencia sobre un grupo que ha demostrado ser capaz de competir al máximo nivel.

Luis de la Fuente, sin embargo, prefiere mantener el mismo discurso que ha acompañado a la selección durante todo el torneo: trabajo, humildad y compromiso. Una receta que ha permitido bordar la segunda estrella en la camiseta y que ahora pretende convertir en la base de una etapa que aspira a seguir haciendo historia en el fútbol internacional.