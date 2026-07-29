Luis Fernández carga contra Argentina tras la final del Mundial: "Solo siento pena por Messi"

Luis Fernández se ha mostrado muy crítico con la actitud de Argentina tras perder la final del Mundial ante España. El exseleccionador francés calificó de "falta de respeto" el comportamiento de varios jugadores de la Albiceleste y aseguró que el triunfo español demuestra que "el fútbol ha ganado"

La final del Mundial entre España y Argentina de hace 10 días sigue dejando titulares días después del pitido final. Más allá del histórico triunfo de la Selección Española, las imágenes de tensión que se vivieron sobre el césped tras el encuentro continúan generando debate. Ahora ha sido el exfutbolista y exseleccionador francés Luis Fernández quien ha alzado la voz para criticar con dureza el comportamiento de varios jugadores argentinos, al tiempo que ha ensalzado el torneo realizado por el combinado dirigido por España.

El técnico franco-español lamentó el desenlace del encuentro y aseguró que la actitud mostrada por algunos integrantes de la Albiceleste estuvo lejos de lo que se espera de una selección campeona del mundo.

"Faltó respeto y profesionalidad"

Fernández fue especialmente contundente al valorar los incidentes ocurridos tras el pitido final, cuando varios futbolistas argentinos protagonizaron un enfrentamiento con jugadores españoles en una escena de violencia que empañó el cierre del campeonato. "No me gustó la reacción. Es una falta de respeto", afirmó el exentrenador, quien considera que el comportamiento de la Albiceleste no estuvo a la altura del escenario que representaba una final mundialista.

El exinternacional francés diferenció además la figura de Lionel Messi del resto de sus compañeros. A sus 39 años, el capitán argentino volvió a ser uno de los protagonistas del torneo y recibió el reconocimiento de Fernández por su trayectoria. "Por quien siento pena es por Messi. Después de todo lo que ha conseguido y del Mundial que ha hecho, hay que felicitarle", señaló.

Sin embargo, el análisis cambió radicalmente al referirse al resto del equipo argentino. "No han tenido ni la actitud, ni la profesionalidad, ni el respeto. Eran los vigentes campeones del mundo y tenían que ofrecer otra imagen", sentenció.

Elogios al juego de España

Más allá de las críticas a Argentina, Luis Fernández quiso poner el foco en el brillante campeonato realizado por la selección española, actual campeona del Mundial 2026. Para el exseleccionador, el título conquistado por España supone también un triunfo para una determinada manera de entender el fútbol. "El fútbol ha ganado", aseguró, recordando que España fue capaz de imponerse tanto a Francia como a Argentina, las dos selecciones que habían disputado la final del Mundial de Catar 2022.

A su juicio, el conjunto español fue claramente superior durante todo el torneo y mereció levantar el trofeo gracias a su propuesta futbolística y su solidez colectiva.

Entre todos jugadores españoles que han estado presente en este nuevo Mundial hubo un futbolista que destacó especialmente Luis Fernández y que puso su foco en él: Dani Olmo.

El exentrenador destacó la influencia del atacante durante toda la competición, tanto por su inteligencia táctica como por su capacidad para aparecer en los momentos decisivos. "Ha hecho un Mundial de altísimo nivel. Sus movimientos, su manera de interpretar el juego... Me ha encantado", explicó.

Fernández situó además al jugador español junto a Rodri como las dos grandes referencias de la selección campeona, asegurando que Dani Olmo ya puede ser considerado "uno de los grandes" del combinado nacional.

Mientras continúan analizándose las posibles sanciones por los incidentes protagonizados tras la final, las declaraciones del exinternacional francés reavivan un debate que sigue abierto: el comportamiento de Argentina después de la derrota y el reconocimiento a una España que conquistó el Mundial convenciendo tanto por sus resultados como por su estilo de juego.