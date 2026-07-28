Las seis razones de Tadej Pogacar para decir 'sí' a La Vuelta a España 2026

Según adelanta La Gazzetta dello Sport, el genio esloveno ya se habría comprometido para correr en territorio español por primera vez desde 2019, faltando únicamente el anuncio oficial por parte de la organización

Tadej Pogacar estará en la salida de La Vuelta a España 2026. El flamante ganador del Tour de Francia ha dado el 'sí' a la gran ronda española de cara a ser de la partida el próximo 22 de agosto en Mónaco, donde se iniciará en esta ocasión una prueba que según adelante o contará con quien es ya para muchos el mejor ciclista de la historia, con permiso del mítico Eddy Merckx

Las razones de Tadej Pogacar para decir 'sí' a La Vuelta 2026

A falta de que la decisión de Pogacar sea oficial, lo que está claro es que su supuesta respuesta afirmativa responde a varias razones que hacen de este año el momento perfecto para dar el señalado paso. Para empezar, está el hecho de haber tenido muy poco desgaste en el Tour. Podemos decir sin miedo a equivocarnos que ha sido su Grande Boucle mas cómoda, una en la que incluso se ha permitido hacer de gregario para un compañero como Isaac del Toro –así de relajado ha ido–.

Hablamos de poco desgaste físico, pero también mental. Pocos años habrá mejores –posiblemente ninguno– en los que enlazar Tour y Vuelta se pueda dar en unas condiciones más favorables; y es que por si faltase algo la ronda española comenzará el 22 de agosto en Mónaco, justo en la ciudad donde reside desde 2019, y donde el príncipe Alberto II de Mónaco ya ha manifestado que espera verle competir.

Otro factor a favor de dar una respuesta positivo a La Vuelta es el margen entre ambas carreras. Hablamos de que Pogacar dispone de casi un mes de margen entre el final del Tour de Francia y la salida de la carrera española, por lo que hay tiempo de sobra para que se prepare.

Jonas Vingegaard, en el centro de los dos últimos motivos

A nadie escapa que Pogacar está en la carrera por ser el mejor de la historia. Para ello, para que se acercase a borrar la discusión, es necesario vencer en las tres grandes. El último en completar tal hazaña ha sido Jonas Vingegaard al hacerse con el Giro de Italia 2026. Antes que él lo hicieron otros siete corredores: Merckx, Hinault, Anquetil, Contador, Froome, Nibali y Gimondi.

Para cerrar no podemos pasar por alto que el genio esloveno ya ha tenido antes una experiencia positiva con un doblete. Para ser exactos, participó con éxito en en 2024 en el Giro de Italia y el Tour de Francia. Más claro: sabe que tiene piernas para ello.

Obviamente Tadej aún puede dar marcha atrás y prolongar la espera de una Vuelta a España que no disputa desde 2019, cuando fue tercero, pero no es menos cierto que tendrá pocas ocasiones mejores para lanzarse a ello.