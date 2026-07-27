Eddy Merckx pone un reto a Tadej Pogacar y le recuerda lo que nunca conseguirá

El 'Canibal' muestra su asombro por lo conseguido por el ciclista de UAE, pero de igual modo marca varias diferencias entre ambos, algunas insalvables dado que han competido en épocas totalmente diferentes

El quinto Tour de Francia conseguido por Tadej Pogacar está dando mucho que hablar (y con razón). El esloveno ha llegado a tal cifra con tan solo 27 años y ahora se abren dos preguntas: cuántos podrá ganar y si se le podrá considerar el mejor de la historia por encima de Eddy Merckx. El mítico corredor belga no se moja en ese sentido, pero sí aprovecha para marcarle un reto y recordarle algo que está fuera de su alcance.

El mayor reto imaginable para Tadej Pogacar

A sus 81 años Eddy Merckx ha atendido a los medios para ser tan sincero como la carretera en el deporte de las dos ruedas. El belga, pentacampeón de la Grand Boucle como Pogacar, cree que este debe buscar otra forma de dejar un legado inigualable, por lo que le invita a conseguir lo nunca visto compitiendo (y ganando) las tres Grandes Vueltas del calendario (Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España) en un mismo año.

"Pogacar necesita plantearse un reto a la altura de su excepcional talento: ganar las tres Grandes Vueltas en el mismo año. Si sus compañeros trabajan para lograrlo desde el invierno, no hay razón para que no pueda conseguirlo", declaró el ganador de 11 Grandes Vueltas en dos entrevistas publicadas este lunes en los diarios belgas DH y Le Soir.

En cuanto a si es verdaderamente posible, Merckx aseguró que Pogacar debe aprovechar el favorable calendario ciclista, más espaciado que durante su época como corredor, para alcanzar esta gesta con vistas a próximas temporadas, dado que este año el reciente ganador del Tour no participó en el Giro.

"Pogacar es un obstáculo insuperable para el resto, alguien puede ganar 7 u 8 veces en París. Mientras siga ahí, nadie más puede aspirar a ganar el Tour. No veo a nadie que pueda compararse con él en este momento. Los demás se esfuerzan al máximo y él parece que simplemente va a rueda. Pogacar transmite una auténtica sensación de bienestar sobre la bici, una facilidad... Es increíble. Sinceramente, disfruto viéndolo pedalear", subraya.

Una cifra inalcanzable para Pogacar

Entrando en el debate sobre quién de los dos es mejor o quién terminará siéndolo, Merckx no duda a la hora de poner sobre la mesa algo que nunca podrá superar el esloveno pese a ser un verdadero titán sobre cualquier trazado.

"Es un espectáculo verlo en bicicleta. Se siente mucho más cómodo que yo. Cuando monta, es como... perfecto. Ojo, no estoy diciendo que sea mejor que yo porque no podemos compararnos. No corrí en las mismas condiciones que él. Competí 195 días al año con un equipo completamente diferente, y probablemente nunca gane 525 carreras, como yo. Pero que no alcance esa cifra no significa que me considere superior a él. Todo es diferente, y estoy realmente asombrado por todo lo que ha logrado".

El excorredor belga también tuvo elogios para su compatriota Remco Evenepoel, que quedó en segundo lugar del podio, y a quien consideró "el mejor contrarrelojista del mundo" y el que "rindió mejor en alta montaña".

Las 11 Grandes Vueltas de Eddy Merckx

Eddy Merckx se recupera actualmente de un accidente de bicicleta sufrido en diciembre de 2024 y siete operaciones de cadera sucesivas, aunque ya vuelve a desarrollar actividad física y a entrenarse en su bicicleta estática.

De las tres grandes, 'El Caníbal' ha ganado cinco 'Tours' (en 1969, 1970, 1971, 1972 y 1974), cuatro de ellos seguidos; cuatro 'Giros' (en 1968, 1970, 1972, 1973 y 1974) y una Vuelta a España (en 1973), además de tres campeonatos del mundo (1967, 1971 y 1974). Pogacar tiene cinco Tours (2020, 2021, 2024, 2025 y 2026), un Giro (2024) y dos mundiales (2024 y 2025) y por ahora sólo ha corrido una vez la Vuelta en 2019, quedando tercero.