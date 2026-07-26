Sevilla - Ceuta: resultado en directo del amistoso de hoy en vivo online

ESTADIO Deportivo les cuenta todo lo que acontezca antes, durante y después de la cuarta prueba amistosa de la presente fase estival de preparación de los nervionenses, en esta ocasión de nuevo en casa, en el Estadio Jesús Navas, pero a puerta cerrada contra un rival de Segunda división

¡¡Buenas tardes!! Bienvenidos a la narración en directo del amistoso Sevilla-Ceuta , que comenzará dentro de algo menos de una hora (a puerta cerrada) en el Estadio Jesús Navas . Aquí les dejamos con los detalles de la cita:

Desvela el Sevilla FC que Joaquín Martínez ' Oso ' es baja de última hora en la citación por culpa de una contusión en el cuádriceps de su pierna derecha. El once inicial, por ende, tiene algún cambio respecto a lo previsto en la banda izquierda. Jugará bajo palos Odysseas Vlachodimos , con José Ángel Carmona y Gabriel Suazo en los laterales, más un centro de la zaga muy titular, formado por Juan Iglesias y Arouna Sangante (el vallisoletano estuvo en el perfil zurdo el otro día, ahora veremos). En el doble pivote, Lucien Agoumé y Jon Guridi , mientras que Miguel Sierra percutirá por derecha, ' Peque ' Fernández será en enganche y Manuel Ángel será el sustituto de Oso en el costado izquierdo. Arriba, Isaac Romero .

La celebración este sábado en La Cartuja de La Velada del Año VI de Ibai Llanos traerá algunas visitas conocidas al tour por el Ramón Sánchez-Pizjuán , como el caso de la influencer Espe Borrás , reconocida sevillistas, y su homólogo argentino Gero Momo , que participó en uno de los combates.

Buena acción por la derecha de Cedric , que se marcha de su par y lanza un centro-chut con poco ángulo que se pasea cerca del larguero de Odysseas .

El Sevilla FC afronta este domingo 26 de julio a partir de las nueve de la noche su cuarto amistoso de pretemporada. Será en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, concretamente en su feudo principal, el Estadio Jesús Navas, ante la AD Ceuta de Segunda división. Una nueva cita, como la inaugural contra el Juventud Torremolinos, a puerta cerrada en la Carretera de Utrera que servirá para testar cómo se encuentra el incipiente proyecto que dirigirá, en esta ocasión desde el principio, un Luis García Plaza responsable de la última permanencia en la máxima categoría del fútbol español del cuadro blanquirrojo.

Los nervionenses vienen de ganar el Trofeo Puertas de Córdoba por penaltis (4-5) al conjunto anfitrión, tras el 0-0 reinante al final del tiempo reglamentario. Y, precisamente, se volverá a evaluar, con más jugadores del primer equipo de inicio a priori, la falta de pegada de los sevillistas, con un único delantero nato (el exigido Isaac Romero) desde la venta de Akor Adams al Venezia. De momento, un solo tanto (y desde el punto fatídico) en tres encuentros, con un triunfo, una derrota (en Polonia, ante el KS Cracovia) y unas tablas, amén de otro único (el golazo de libre indirecto de Ajdin Hasic) en contra.

Luis García Plaza contra el que pudo ser su relevo, José Juan Romero

La cita tiene cierto morbo por la presencia en el banquillo rival de José Juan Romero, bético confeso, aunque relacionado con el banquillo del Sevilla FC durante las negociaciones con Sergio Ramos para la compra por parte del camero de la mayoría accionarial de la entidad nervionense. Representado por el hermano y agente del todavía central en activo, René Ramos, las gratísimas impresiones del equipo que apuntaba a comandar la nave blanquirroja este mismo verano sobre el buen hacer del de Gerena, que no hizo ascos a la opción pero reconocía a posteriori que habría sido imposible por ambas partes, dio pie a las especulaciones.

Finalmente, el también ex madridista no convenció a los poseedores de los paquetes de títulos de la sociedad más relevantes y, aunque luego se ha negociado con otros fondos de inversión, todo hace indicar que la temporada 26/27 se desarrollará como hasta ahora, también con un consejo de administración similar, con José María del Nido Carrasco al frente, lo que terminó apagando los rumores 'transfuguistas' y confirmando a Luis García Plaza en el banquillo sevillista, trabajando codo con codo con José Ignacio Navarro, nuevo director deportivo, en la confección de la plantilla.