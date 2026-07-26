Sevilla - Ceuta: resultado en directo del amistoso de hoy en vivo online
ESTADIO Deportivo les cuenta todo lo que acontezca antes, durante y después de la cuarta prueba amistosa de la presente fase estival de preparación de los nervionenses, en esta ocasión de nuevo en casa, en el Estadio Jesús Navas, pero a puerta cerrada contra un rival de Segunda división
Minuto a minutoActualizar narración
Vlachodimos se adelanta a Kuki Zalazar, presto para rematar dentro del área pequeña un centro desde la izquierda de Matos.
Buena acción por la derecha de Cedric, que se marcha de su par y lanza un centro-chut con poco ángulo que se pasea cerca del larguero de Odysseas.
Éstos son los dos onces iniciales de ambos equipos, inmortalizados en los prolegómenos.
Alto el disparo desde la frontal de Josema, tras una acción de ataque prometedora de los visitantes.
Falta que bota Suazo y cabecea desviado Juan Iglesias, que estaba en fuera de juego. No valía.
Domina ampliamente la posesión el Ceuta y está a la expectativa el Sevilla para robar y trazar transiciones. No sufren los de José Juan Romero.
Disparo ajustado de Álex Camacho que toca ligeramente Sangante para que se marche el balón a córner.
¡¡Arranca el partido en la Carretera de Utrera!!
Ya se conoce al fin el once inicial del Ceuta. Será éste:
Falta algo menos de un cuarto de hora para que arranque el partido y ya apuran sus calentamientos ambos equipos sobre el césped del Estadio Jesús Navas.
La celebración este sábado en La Cartuja de La Velada del Año VI de Ibai Llanos traerá algunas visitas conocidas al tour por el Ramón Sánchez-Pizjuán, como el caso de la influencer Espe Borrás, reconocida sevillistas, y su homólogo argentino Gero Momo, que participó en uno de los combates.
En la plantilla ceutí figuran dos viejos conocidos en tierras nervionenses como el lateral zurdo José Matos y el mediocentro José Campaña.
Enseguida conoceremos el once que propone José Juan Romero. Hace algo menos de una hora, la expedición caballa llegaba a la Carretera de Utrera.
Sin Oso, baja de última hora por lesión
Desvela el Sevilla FC que Joaquín Martínez 'Oso' es baja de última hora en la citación por culpa de una contusión en el cuádriceps de su pierna derecha. El once inicial, por ende, tiene algún cambio respecto a lo previsto en la banda izquierda. Jugará bajo palos Odysseas Vlachodimos, con José Ángel Carmona y Gabriel Suazo en los laterales, más un centro de la zaga muy titular, formado por Juan Iglesias y Arouna Sangante (el vallisoletano estuvo en el perfil zurdo el otro día, ahora veremos). En el doble pivote, Lucien Agoumé y Jon Guridi, mientras que Miguel Sierra percutirá por derecha, 'Peque' Fernández será en enganche y Manuel Ángel será el sustituto de Oso en el costado izquierdo. Arriba, Isaac Romero.
¡¡Ya tenemos once del Sevilla FC confirmado!!
¡¡Buenas tardes!! Bienvenidos a la narración en directo del amistoso Sevilla-Ceuta, que comenzará dentro de algo menos de una hora (a puerta cerrada) en el Estadio Jesús Navas. Aquí les dejamos con los detalles de la cita:
El Sevilla FC afronta este domingo 26 de julio a partir de las nueve de la noche su cuarto amistoso de pretemporada. Será en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, concretamente en su feudo principal, el Estadio Jesús Navas, ante la AD Ceuta de Segunda división. Una nueva cita, como la inaugural contra el Juventud Torremolinos, a puerta cerrada en la Carretera de Utrera que servirá para testar cómo se encuentra el incipiente proyecto que dirigirá, en esta ocasión desde el principio, un Luis García Plaza responsable de la última permanencia en la máxima categoría del fútbol español del cuadro blanquirrojo.
Los nervionenses vienen de ganar el Trofeo Puertas de Córdoba por penaltis (4-5) al conjunto anfitrión, tras el 0-0 reinante al final del tiempo reglamentario. Y, precisamente, se volverá a evaluar, con más jugadores del primer equipo de inicio a priori, la falta de pegada de los sevillistas, con un único delantero nato (el exigido Isaac Romero) desde la venta de Akor Adams al Venezia. De momento, un solo tanto (y desde el punto fatídico) en tres encuentros, con un triunfo, una derrota (en Polonia, ante el KS Cracovia) y unas tablas, amén de otro único (el golazo de libre indirecto de Ajdin Hasic) en contra.
Luis García Plaza contra el que pudo ser su relevo, José Juan Romero
La cita tiene cierto morbo por la presencia en el banquillo rival de José Juan Romero, bético confeso, aunque relacionado con el banquillo del Sevilla FC durante las negociaciones con Sergio Ramos para la compra por parte del camero de la mayoría accionarial de la entidad nervionense. Representado por el hermano y agente del todavía central en activo, René Ramos, las gratísimas impresiones del equipo que apuntaba a comandar la nave blanquirroja este mismo verano sobre el buen hacer del de Gerena, que no hizo ascos a la opción pero reconocía a posteriori que habría sido imposible por ambas partes, dio pie a las especulaciones.
Finalmente, el también ex madridista no convenció a los poseedores de los paquetes de títulos de la sociedad más relevantes y, aunque luego se ha negociado con otros fondos de inversión, todo hace indicar que la temporada 26/27 se desarrollará como hasta ahora, también con un consejo de administración similar, con José María del Nido Carrasco al frente, lo que terminó apagando los rumores 'transfuguistas' y confirmando a Luis García Plaza en el banquillo sevillista, trabajando codo con codo con José Ignacio Navarro, nuevo director deportivo, en la confección de la plantilla.