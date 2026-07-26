La nueva aventura del ex sevillista Darío en Rumanía y el sueño de ganarse un regreso a Nervión: "Me encantaría"

Tras pasar siete años por la cantera blanquirroja y debutar con el primer equipo tanto en LaLiga como en la Copa del Rey, el lateral derecho almeriense ha firmado por el Dinamo de Bucarest, mostrando su ilusión por este nuevo paso en su carrera en ESTADIO Deportivo

A sus 23 años, Darío Benavídes afronta una segunda aventura lejos de España. Tras debutar en LaLiga con el Sevilla FC en la 24/25 de la mano de García Pimienta (ya había jugado otros dos partidos en Copa del Rey el curso anterior con Diego Alonso), el lateral diestro almeriense no renovó su contrato y, aunque estuvo en la órbita del Cádiz, acabó recalando en el RAAL La Louvière, un recién ascendido a la máxima categoría en Bélgica. Pero allí vivió un pequeño calvario que trata de olvidar, apostando ahora por enrolarse en un histórico como el Dinamo de Bucarest donde espera seguir creciendo para, quién sabe, ganarse un regreso a nuestro país. Y si puede ser a Nervión, en cuya cantera pasó siete años, sería todo un sueño cumplido, como ha reconocido en la entrevista concedida a ESTADIO Deportivo.

- ¿Cómo afrontas esta nueva aventura en el Dinamo de Bucarest?

- Con mucha ilusión, porque es un equipo que está en reconstrucción. Los anteriores dueños no hicieron las cosas como debían y en 2021 lo rescató un nuevo presidente que lo está haciendo bien, dándole un aire más europeo, por así decirlo. Cuando te hablan de Rumanía piensas en este equipo y en el Steaua. Es un equipo histórico que me gustaría llevarlo adonde se merece y es una buena oportunidad tanto para mí como para el resto de compañeros.

- ¿Qué es lo que más te ha sorprendido hasta el momento?

- Sin duda la afición, es una locura. Yo ya sabía que las aficiones aquí con muy fuertes, pero lo pude vivir en el primer partido ante el Petrolul desde la grada, porque todavía no estaba inscrito, y todo nuestra grada visitante estaba llena. Me quedé loco. Pero en general todo me ha sorprendido para bien, porque quizás no te esperas que la gente sea tan cercana y te ayudan para solucionarlo todo lo antes posible, así que muy contento.

- El hecho de que haya más españoles, como Martín Pascual, Alberto Soro e Ianis Tarba, debe facilitar tu adaptación.

- Claro, por supuesto. También hay un nutricionista, Javi, que lleva aquí tres años y está para todo, es bastante resolutivo. Pero en general todos los compañeros te lo facilitan. Es un equipo muy profesional y creo que si se hace un buen grupo y captamos bien los que nos pide el entrenador, se pueden hacer grandes cosas.

- ¿Cuál es el objetivo del equipo?

- Vamos a intentar quedar lo más arriba posible, en puestos europeos y, por qué no, intentar ganar un título, aunque lleva sin hacerlo bastantes años. Vamos a optar a todo lo que podamos.

- Y a nivel personal, ¿qué reto te marcas? ¿Qué te ha pedido el entrenador (Nuno Campos)?

- Jugar el mayor número de minutos posibles y adaptarme a este tipo de contexto, algo que iré cogiendo con el rodaje de las semanas. Quiero jugar todo lo que pueda, aportar lo máximo posible al equipo y ser feliz aquí. Llevo pocos días entrenando con el grupo, pero nos pide que comprendamos el juego, lo que él quiere, y que poco a poco vayamos cogiendo sus conceptos. Yo creo que espera que saque mi mejor versión ya que en Bélgica no tuve la opción de hacerlo

- ¿Cómo se lleva cambiar de nuevo de país, de cultura, de idioma...?

- Te acostumbras. Sinceramente, aquí está siendo bastante sencillo gracias a la ayuda de los compañeros, no solo de los españoles. Los rumanos son muy parecidos a nosotros en cuanto a que son muy sociales y por esa parte estoy bastante bien. Con el año que pasé en Bélgica, creo que ya me puedo adaptar a cualquier sitio.

- ¿Crees que esta 'mili' en el extranjero te puede servir para volver a España?

- Claro, por qué no. Yo estoy abierto a todo. Vivo el día a día. No tengo problemas en moverme a otro país, pero siempre jugar en España es algo que se mira con buenos ojos. Lo que sí tengo claro es, más allá de la forma en la que vaya, es que si vuelvo será mucho más maduro, con más experiencia y más rodado. Tengo 23 años, he firmado aquí dos y a ver si me respetan las lesiones, me gano el puesto y consigo jugar y asentarme. Ese es mi principal objetivo ahora, ganarme el puesto y mantenerlo. Luego ya iremos viendo, pero esta claro que uno siempre mira para España.

- ¿Cómo recuerdas ese momento de debutar con el Sevilla? Que además coincidió con el último partido en casa de Jesús Navas.

- Haber poder compartir ese momento junto a él, que es un referente para tgodos, y con el resto de aficionados en el Sánchez-Pizjuán fue muy grande. Decir que ese día pude jugar y ayudar al equipo es una de las cosas más grandes que voy a tener seguro. Al final se va a quedar ahí para siempre. Estoy muy orgulloso de haberlo conseguido y el recuerdo es muy bonito, sobre todo por vivirlo con mi familia y darles esa alegría de poder haber debutado, independientemente de lo que pasara luego y de lo que tenga que venir en el futuro. Pero me queda mucho por delante, soy muy joven.

- ¿Cómo fue abandonar el Sevilla? ¿Qué crees que te faltó para poder ganarte un sitio?

- Pues vas quemando etapas y tocaba dar el salto porque en ese momento el Sevilla no apostaba por renovarme para crecer. Era un buen año siendo sub 23 para dar ese salto a un Segunda en España, aunque yo estoy orgulloso de haber ido a Bélgica, si bien caí en un club distinto a lo que esperaba, por así decirlo. Pero en cualquier caso era lo que tocaba. Yo sinceramente creo que estaba preparado, que se pudieron dar opciones para haber jugado más e incluso ser titular, pero son decisiones de los entrenadores que yo no cuestiono. Era una época también con muchos cambios de técnicos, un momento complicado, pero faltó que todo coincidiese. Creo que cuando he podido jugar siempre he respondido. La única vez que me dieron 90 minutos fue en la Copa del Rey ante el Astorga y creo que hice un buen partido. Falto quizás esa pizca de suerte que hace falta en el fútbol, de estar en el lugar correcto y en el momento indicado, pero sigo preparado para lo que tenga que venir.

- ¿Sueñas con poder volver algún día?

- Ojalá, a mí me encantaría. Dios dirá... Pero claro que me gustaría volver a vestir la camiseta del Sevilla, lo haría prácticamente gratis, la verdad. He podido vivir una pizca de todo lo que puede vivir un jugador del Sevilla y me encantaría poder volver a un club al que le debo todo. Me han ayudado a estar donde estoy y esa ilusión está ahí, cualquier canterano que diga lo contrario estaría mintiendo.