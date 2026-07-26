La verdad sobre el interés del Sevilla en Fran Navarro para reforzar la delantera: sí y no

ESTADIO Deportivo ha podido constatar por fuentes muy próximas al delantero español que gusta en Nervión como alternativa al ataque y que está en agenda, pero también que no se ha traspasado esta línea y que no sería posible la fórmula preferida por José Ignacio Navarro

La principal prioridad ahora mismo de la dirección deportiva del Sevilla apunta indiscutiblemente a la delantera después de la venta consumada de Akor Adams al Venezia, pues, a falta de tres semanas para el comienzo liguero, Luis García Plaza solo cuenta con Isaac Romero y la sequía del equipo arriba es la alarmante.

Por ello, José Ignacio Navarro ha acelerado las gestiones para incorporar cuanto antes al menos a uno de los efectivos para la vanguardia que ha exigido el técnico madrileño. Y es que, a priori, la intención es incorporar a un teórico titular, para el que se destinará el mayor esfuerzo económico de la planificación, y un complemento que compita con Isaac Romero en el caso de que no llegará una oferta que impulsara su salida.

En este segundo apartado podría encajar un nombre que ha aparecido en la órbita nervionense esta misma semana en forma de rumor como una opción supuestamente avanzada por los blanquirrojos.

Fran Navarro, opción para la delantera que gusta en Nervión

Se trata de Fran Navarro, delantero español de 28 años que milita en el Sporting de Braga portugués y que la campaña pasada firmó buenos números tanto en Portugal como en Europa, con 12 goles 2.521 minutos.

ESTADIO Deportivo ha podido averiguar, a través de fuentes muy cercanas al futbolista valenciano, que Fran Navarro es una opción que gusta a José Ignacio Navarro en su afán de reforzar el ataque y de españolizar el equipo.

Sin embargo, como aseguran a esta redacción, el Sevilla no ha cruzado todavía la línea del interés y no ha realizado avances a día de hoy, si bien dichas fuentes tampoco descartan que se produzcan movimientos a medida que avance el mercado después de que se haya producido un tanteo por parte hispalense.

Eso sí, no se trataría de una operación sencilla para el club de Eduardo Dato tanto en cuanto el delantero tiene contrato hasta 2029 y la campaña pasada participó prácticamente en todos los partidos, por lo que supondría un desembolso para las arcas nervionense.

El Braga no está receptivo a la cesión de Fran Navarro y supondría un desembolso

Y es que, según apuntan a ED, el club del norte de Portugal no está abierto de momento a la fórmula preferida del Sevilla para este verano, la cesión con opción a compra, al tratarse de un activo bien considerado.

De momento, Fran Navarro partió de suplente en el primer partido del curso del Braga, verdugo del Betis y semifinalista en la Conference League 25/26, correspondiente a la fase de clasificación de la Champions disputado el pasado miércoles contra el Pancevo. El ariete disputó un total de 19 minutos en la victoria por 0-1 al entrar en el campo en el 71' por Diego Rodrigues.

El valor de mercado de Fran Navarro asciende actualmente a cuatro millones de euros después de experimentar una bajada progresiva desde los 12 kilos que llegó a alcanzar en las filas del Gil Vicente, que lo vendió al Oporto en verano de 2023 por siete millones. Los Dragones lo cedieron seis meses después a Olympiacos y luego al Braga, que el verano pasado se hizo con su propiedad por 2,7 millones de euros.