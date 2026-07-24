Marc Guiu, un viejo conocido que sale al mercado con el Sevilla buscando delanteros

Desde Inglaterra colocan de nuevo al conjunto de Nervión tras el joven punta catalán, que no tiene sitio en el Chelsea y ya estuvo en la agenda blanquirroja en el pasado

Los tres partidos amistosos disputados hasta la fecha han venido a confirmar lo que ya se sabía: el Sevilla FC necesita al menos un delantero de garantías de forma urgente. Los números hablan por sí solos. Un gol, y de penalti, es el pobre bagaje veraniego de un equipo que ha perdido a Akor Adams, su máximo goleador en la 25/26 con 10 tantos, y tampoco logró renovar a Alexis Sánchez, que aportó otras cuatro dianas y tuvo una participación importante para lograr la permanencia. Así, casi toda la responsabilidad recae por ahora sobre Isaac Romero, al que las críticas le persiguen desde hace tiempo.

El Sevilla FC busca dos delanteros

Como ha informado ESTADIO Deportivo, Luis García Plaza ha comunicado a José Ignacio Navarro que necesita dos puntas: uno titular y otro que actúe como complemento. Y como condición, ha solicitado que conozcan LaLiga, para así ahorrarse el necesario periodo de adaptación a ella, siempre que sea posible dadas las dificultades económicas con las que los nervionenses se mueven en al mercado.

En este escenario, desde Inglaterra emerge de nuevo el nombre de Marc Guiu, un viejo objeto de deseo de la dirección deportiva sevillista. En concreto, fue Víctor Orta quien lo quiso reclutar tanto en la ventana invernal de la 23/24 como a la conclusión de aquella campaña. Pero finalmente, el FC Barcelona vio la oportunidad de hacer caja y acabó traspasándolo al Chelsea por 6 millones de euros aquel mismo verano, sin que desde entonces haya gozado de protagonismo en el conjunto 'blue'.

Los números de Marc Guiu y la competencia en el Chelsea

En su primera campaña en Londres, el catalán acabó con 6 goles, todos ellos en la Conference League, en 16 partidos (jugó 619 minutos), viéndose también lastrado por una lesión que le mantuvo tres meses en el dique seco. Se esperaba que esta última temporada diese un paso al frente y para ello se marchó cedido al Sunderland. Pero después de haber disputado solo tres encuentros y anotar un gol en la EFL Cup, fue repescado por el Chelsea antes de que se cerrara el mercado, antas las bajas sufridas en ataque, y su participación ha acabado siendo menor aún.

Así, Marc Guiu viene de jugar 527 minutos con la camiseta 'blue' en la 25/26, repartidos en 13 choques, en los que ha firmado dos tantos. Y aunque tiene contrato en vigor hasta 2029, más uno opcional, se da por hecho que hará las maletas dada la elevada competencia existente, pues ha regresado Nicolas Jackson, tras su préstamo en el Bayern Múnich, y ha incorporado al joven Emmanuel Emegha, procedente del Estrasburgo, además de continuar Joao Pedro, el punta titular el último curso, y Liam Delap.

El plan del Chelsea: pide un precio desorbitado pero también está abierto a una cesión

Sin sitio, por tanto, el ex azulgrana saldrá al mercado, y el antiguo interés del Sevilla FC y su necesidad de firmar delanteros ha provocado que de nuevo aparezca en escena. Aunque en Nervión solo podría acceder a una cesión, con opción de compra en el mejor de los casos. Muy lejos de las elevadísimas pretensiones de un Chelsea que habría tasado al de Granollers muy por encima de su teórico valor (Transfermarkt lo tasa en 12 millones de euros), fijando un precio de casi 30 millones que se antoja desorbitado para el currículum de su jugador.

La competencia por Marc Guiu, en Inglaterra y España

Sea como fuere, y a buen seguro consciente de que será imposible que algún club llegue a esas locas cifras, se apunta que la entidad londinense también está abierta pese a todo a una cesión, postulándose de nuevo en Inglaterra el Sunderland y, sobre todo, el Ipswich Town y el Coventry, ambos recién ascendidos a la Premier League. Además, en España también se le ha vinculado con el Valencia y la Real Sociedad.

De momento, solo se trata de un nombre más que conocen bien en el Sánchez-Pizjuán, aunque para darse la posibilidad tendría que ponerse a tiro. Además, la condición de Luis García Plaza de conocer LaLiga la cumple por los pelos, pues apenas disputó siete encuentros con el primer equipo del FC Barcelona, pudiendo ser más bien a sus 20 años una apuesta que en cualquier caso debería ser complementada con otro ariete más experimentado.