Un gol (y de penalti) en tres amistosos: urgencia en punta y lupa sobre Isaac Romero

Con Neal Maupay de vuelta en Marsella y Akor Adams vendido al Venezia, el lebrijano, que ha calcado su (discreta) aportación en los dos últimos cursos en la elite, queda como única referencia de un equipo que todavía no ha marcado de jugada en sus pruebas estivales

Las pretemporadas, claro está, son para hacer probaturas. Y Luis García Plaza, lejos de mensajes e indirectas a José Ignacio Navarro, ya avanzó tras la derrota en Cracovia de que ésta iba a ser "dura y complicada". La prioridad sigue siendo vender, concretamente generar plusvalías que aminoren la deuda y permitan a corto plazo la inscripción de Odysseas Vlachodimos y las tres caras nuevas y, a medio plazo, seguir rearmando el plantel. Por el camino, las claras carencias en la vanguardia, con Neal Maupay de vuelta en Marsella de su cesión y Akor Adams traspasado al Venezia. El único artillero que queda, Isaac Romero, tiene que despabilar.

Un gol a favor en tres partidos, ninguno de jugada

Pese a que los rivales no han sido muy allá (Juventud Torremolinos, KS Cracovia y Córdoba CF), el Sevilla FC solamente ha marcado un gol en sus tres amistosos veraniegos hasta la fecha. Ninguno de jugada. Fue el que sirvió para derrotar de penalti a los costasoleños por medio de Miguel Sierra. Siendo puristas, otras cinco veces han batido la meta contraria, pero siempre desde los once metros, pues los califales sucumbieron su trofeo este jueves por la fiabilidad nervionense desde el punto fatídico. Ibra Sow se erige en la alternativa canterana por ahora mientras llegan refuerzos.

Isaac Romero: cinco goles y dos asistencias como listón desde que promocionó

Tocó techo con los mayores en la 23/24, cuando promocionó en el periodo invernal con un interesante registro con el Sevilla Atlético: 11 goles y cuatro asistencias en 15 partidos. Pero era Segunda RFEF. En Primera división, amortiguó la espera por Youssef En-Nesyri, que estaba en la Copa de África, y formó luego una prometedora pareja con el marroquí, aunque se quedó en 6+4 en 16 encuentros. Como un listón insuperable en sus dos siguientes cursos completos con la primera plantilla, Isaac Romero ha firmado cinco dianas y dos pases decisivos en una treintena larga de apariciones (32 y 31), demasiado poco para ser un primer espada.

Se busca oportunidad de mercado... oportunidades, más bien

Sin posibilidad económica de invertir una cantidad reseñable por un delantero, José Ignacio Navarro rastrea el mercado en busca de una o mejor dos oportunidades de mercado para completar su vanguardia. Luis García Plaza ha pedido dos artilleros que acompañen a Isaac Romero y, como en las ventanas de transferencia pasa lo que pasa, lo más probable es que éstos lleguen bien avanzado el mes de agosto, cuando los jugadores y los clubes se impacientan y rebajan sus pretensiones. Un rematador más prototípico, fuerte, potente y con dominio del juego aéreo, más un ariete más rápido para ir al espacio son, a priori, los perfiles demandados.