García Plaza define su postura con Isaac Romero y el Sevilla le respalda con un matiz

El técnico madrileño, tras devolverle protagonismo a su llegada, cuenta a priori con el lebrijano para el Sevilla 26/27, lo que no garantiza plenamente su continuidad si se producen movimientos en el mercado

La continuidad confirmada de García Plaza al frente del banquillo sevillista ha aclarado la situación de numerosos futbolistas cuyo futuro en Nervión genera cierta incertidumbre ante la remodelación prevista de la plantilla.

Entre ellos se encuentra el caso de Isaac Romero tras una temporada en la que tampoco se ha acercado al nivel de su irrupción en el primer equipo en la campaña 23/24 con En-Nesyri a su lado. Así las cosas, terminó el curso con cinco goles, cuatro de ellos en LaLiga, y dos asistencias en un total de 1.657 minutos repartidos en 31 partidos y las sensaciones no resultaron del todo positivas.

García Plaza rescató a Isaac Romero y ha transmitido que cuenta con él

No obstante, tras atravesar fases con Almeyda de poco protagonismo, especialmente en los meses de febrero y marzo por la llegada de Maupay, García Plaza lo rescató y le devolvió un papel principal como pieza casi inamovible en ataque ya fuera con el francés o con Akor Adams como acompañante.

De hecho, partió de titular en seis de los nueve partidos dirigidos por el entrenador madrileño teniendo en cuenta, además, que en uno de ellos, ante el Villarreal, no estuvo disponible.

Aunque no marcó ningún tanto con Plaza, el míster nervionense le encontró encaje en su sistema y, a día de hoy, cuenta con el lebrijano para el próximo proyecto, lo que, no obstante, no garantiza su continuidad en el Sánchez-Pizjuán.

El Sevilla escuchará ofertas por su necesidad de vender

En este sentido, si de dan las circunstancias, José Ignacio Navarro contempla reestructurar la delantera, sobre todo ante la posibilidad de que Akor Adams se marche al erigirse junto a Kike Salas y Rubén Vargas en los futbolistas más vendibles de la plantilla.

Lo cierto es que, más allá de que García Plaza haya transmitido que lo considera para el Sevilla 26-27, en Nervión escucharán ofertas para tratar de aprovechar que todavía dispone de cartel y más después de terminar como titular en el equipo que ha obrado el milagro de salvarse en la recta final del campeonato.

En Eduardo Dato saben que despierta interés en Europa y su rol en el tramo decisivo ha evitado que su valor de mercado continúe con su caída en picado después de haber alcanzado los 18 millones en junio de 2024. Así, Tras perder un millón de diciembre a marzo, en la última revisión de Transfermarkt en este mes se ha mantenido en cinco millones de euros.

En Inglaterra gusta especialmente y en el club no se cierran lo mas mínimo a un traspaso, si bien no tiene ni mucho menos el cartel de descarte y, si no llega una oferta que convenza a todas las partes, integrará el nuevo proyecto por petición de García Plaza.

La postura del delantero para este mercado

Opción que ve con buenos ojos el delantero a tenor del papel desempeñado con el entrenador capitalino, aunque si el club le pidiera que ayudara si se presenta una oferta muy atractiva posiblemente pondría de su parte si también la considerara interesante para su carrera a sus 26 años.

Sevillista de cuna, su deseo continúa siendo triunfar en Nervión, tal y como hizo cuando revolucionó el ataque blanquirrojo con su aparición estelar.