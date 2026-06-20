El precio base que pide el Sevilla por su traspaso y la postura de Rubén Vargas

El club nervionense no estudiará ofertas por debajo de un fijo ya establecido, aunque espera ingresar más por su rendimiento en el Mundial favorecido por la posición del extremo

La realidad sevillista dicta la obligación de realizar, como mínimo, una venta importante en el presente mercado y todos los focos apuntan inevitablemente a Rubén Vargas, posiblemente el futbolista con mayor cartel de la plantilla y más con su presencia en el Mundial.

En Nervión han asumido sobradamente la más que posible salida del helvético e, incluso se considera necesaria para aliviar las cuentas y disponer de mayor cash para este mercado a menos que llegaran propuestas elevadas por otros futbolistas.

El Sevilla se frota las manos por el nivel de Vargas en el Mundial

En este sentido, la dirección deportiva se frota las manos con la actuación destacada hasta ahora del extremo en la cita mundialista, muy desequilibrante como titular ante Qatar y decisivo en el triunfo contra Bosnia saliendo desde el banquillo. No en vano, al poco de ingresar asistió en el primer gol para después anotar el segundo y decantar un partido que terminó con 4-1.

Esta exhibición le ha situado en el centro del escaparate cuando todavía resta mucho torneo y su cotización es sensible de experimentar un salto de cara al periodo estival, por lo que en Eduardo Dato esperarán lógicamente a la conclusión de la participación mundialista de Suiza para ver hasta dónde puede llegar su activo y su tasación.

El Sevilla estudiará ofertas a partir de un mínimo fijado

De momento, el precio de Rubén Vargas parte de una base mínima de la que no piensa bajar en ningún momento, si bien, a tenor de su rendimiento con su selección, las expectativas se encuentran más altas, sobre todo por los cantos de sirena que empiezan a llegar desde la Premier inglesa.

Así las cosas, el club nervionense no estudiará ninguna oferta por debajo de los 15 millones de euros que ya estableció como exigencia en la recta final del último mercado estival, cuando el Villarreal lanzó una ofensiva para llevárselo. El 'Submarino' no alcanzó esas pretensiones y en el Sánchez-Pizjuán se resistió después de haber vendido a Lukébakio.

Ahora su salida es prácticamente inevitable con el impulso del Mundial, pero en ningún caso se plantean malvenderlo ni aceptar cantidades por debajo de dicho umbral, muy próximo al valor de mercado estipulado por Transfermarkt.

No en vano, la web especializada fija su cotización actual en 12 millones de euros tras el crecimiento experimentado desde su llegada al Sevilla, cuando estaba tasado en siete millones de euros.

Vargas, al margen y en consonancia con el club sevillista

A priori, el futbolista tiene intención de mantenerse al margen de los movimientos de que se producirán alrededor y aceptará la decisión que tome el club siempre y cuando le interese la propuesta y el destino, lógicamente. Es decir, que no presionará para salir y verá con buenos ojos marcharse si es lo mejor para todas las partes.