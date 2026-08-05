Atasco en la salida de Fábio Cardoso del Sevilla: la segunda vía también es "difícil"

La marcha del central se está demorando más de lo deseado y no hay visos de solución inmediata, sin avances para un traspaso, a día de hoy, y con las posturas alejadas para la desvinculación por un motivo según fuentes próximas al portugués

José Ignacio ya ha consumado las deseadas y necesarias salidas de Rafa Mir, con rumbo al Aris de Salónica, y de Nianzou, ya en el Lille, pero todo le queda solucionar el futuro inmediato de cuatro descartes más, casos de Adrià Pedrosa, Fábio Cardoso, Fede Gattoni y Joan Jordán.

El primero en principio no supondrá un problema, pues cuenta con cartel tanto en LaLiga como fuera tras su cesión en el Elche -el Deportivo preguntó recientemente por su situación-. En el lado contrario está Joan Jordán, pues apenas se avanza en su situación hasta el extremo de que su entorno se planteó una denuncia a la AFE por apartarlo del grupo.

Gattoni tampoco pondrá facilidades a la par que genera poco interés, mientras que el adiós de Fábio Cardoso empieza a demorarse más de lo esperado y, a día de hoy, no se atisba una solución inmediata a tenor de la información proporcionada por su entorno.

Sin avances reseñables en la salida de Cardoso

En este sentido, fuentes próximas al central portugués aseguran a ESTADIO Deportivo que no ha habido avances en las últimas semanas sobre su salida, pues hasta ahora no se ha profundizado en ninguna de las opciones que tiene sobre la mesa.

Sus agentes lo están moviendo en numerosos mercados, entre otros en Oriente Medio ante la preferencia del jugador por volver al fútbol árabe tras su experiencia en el Al-Ain, una vez que el Sevilla, como adelantó ED, le comunicó que no entraba en los planes para el proyecto de García Plaza.

Sin embargo, esta vía tampoco ha fructificado por el momento, hasta el punto de que trasladan a esta redacción que su salida puede retrasarse más de lo programado a pesar de que el futbolista no tiene inconveniente en salir si le llega una propuesta que le interese.

La desvinculación, solución "difícil" por ahora

Al acabar contrato el 30 de junio de 2027 también se ha explorado la posibilidad de alcanzar un acuerdo para la desvinculación, pero, de momento, tampoco habría sintonía entre las partes para alcanzar un punto de entendimiento.

Tanto es así que dichas fuentes ven "difícil" esta solución, porque, según su versión, el club no está dispuesto a desembolsar el dinero correspondiente al año que le queda de contrato, anteponiedo un traspaso a coste cero a menos que el central renunciara al dinero de su último año.

Apunte que se traduce también con la lectura de que el futbolista no está dispuesto a perdonar el salario que le corresponde de aquí a finales de junio para facilitar su adiós definitivo tras llegar el pasado verano de la mano de Cordón procedente del Oporto y no disfrutar apenas de protagonismo.

García Plaza nunca lo ha tenido en cuenta

De hecho, no jugó ni un solo minuto con García Plaza, que este verano trasladó a la cúpula que no contaba para el Sevilla 26/27.

Sin descartar que se desatascara la situación con una propuesta en estos días, los plazos no se están cumpliendo y el adiós de Cardoso amenaza con alargarse hasta final del verano. De momento, no hay nada cercano según su círculo más próximo.