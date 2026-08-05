García Plaza admite las limitaciones de la plantilla del Sevilla y pone un objetivo realista: "Hemos tenido que vender para inscribir"

El técnico valora positivamente la pretemporada hasta el momento a la par que pide más fichajes por la "necesidad de vender" y asegura que sería un error pensar que es el año para volver a soñar

A menos de dos semanas para que comience la competición, Luis García Plaza realiza un balance positivo de la pretemporada y de la situación del equipo, revela lo que necesita y establece un objetivo para la que espera sea "una gran temporada".

“Se van cumpliendo los objetivos que queremos, a nivel de forma física, conceptos y, sobre todo, que no hemos tenido problemas de lesiones, ni de sobrecargas, etc.”, indicó en los medios del club el técnico sevillista, que no duda en señala la carencia de efectivos a día de hoy en el plantel con el arranque ya cercano, confiando, no obstante, en el mes que resta por delante para reforzar el plantel.

García Plaza reconoce que "la plantilla es corta"

"Ahora tenemos más tiempo para preparar las cosas, tengo mucha experiencia en todo este tipo de trabajo de pretemporada. Tenemos una plantilla corta aún, pero queda un mes de mercado. Es la dualidad de siempre", apuntó García Plaza, que cree en del crecimiento progresivo de su equipo y que establece una meta realista para la 26/27.

“Los equipos tienen que ir creciendo según avanza la temporada. Tienen que ir evolucionando. Mis segundas vueltas son mejores que las primeras porque con trabajo se va creciendo. Buscamos dar una estructura, defender ante diversos sistemas... Hemos tenido mucho canterano, que se han comportado de manera espectacular, y no nos da prácticamente", aseveró el técnico madrileño, franco pero optimista con los objetivos para este nuevo proyecto.

La meta que pone para la 26/27: "Soy realista"

“Desde que llegué lo he dicho: el Sevilla es de los clubes más importantes de España y de Europa. Estamos en un momento de dificultad como club, lo tenemos claro, pero volverá. Estamos confundidos si vendemos que es este año. No sufrir es un paso adelante. Hemos tenido que vender para poder inscribir", explicó Plaza, que en ningún momento utiliza este argumento como excusa.

"Yo no vendo ese discurso, soy realista. Yo seré el primero que diga cuándo es el objetivo más alto, pero ahora mismo lo más importante es no padecer. Y para eso necesitamos a la gente y que se vea un equipo comprometido, y de eso me encargo yo. Se van a dejar todo, se lo voy a exigir. Va a ser una gran temporada”, aseguró el preparador sevillista, que se refirió al reparto de minutos en los amistosos y sus planes con Juan Iglesias.

"Mi idea es que Juan juegue de lateral, pero Castrín estaba saliendo de lesión, Kike no podía jugar más de lo que jugó... Le queremos dar un cambio grande al equipo, no queremos salvarnos al final. Queremos otro estilo de jugador, de hacer las cosas… Manteniendo el bloque y creo que vamos superbién", apuntó.

Pide un maniconio en el primer partido de LaLiga

Por otro lado, no esconde su deseo de comenzar LaLiga el sábado 15 en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en el que espera el primer manicomio.

"Muchas ganas de que llegue el día del Rayo Vallecano. En cuanto pase el Bayer es todo Rayo. Ya les estamos soltando alguna cosita de ellos. Espero ver el templo a tope, el manicomio instaurado. Son tres puntos igual de importantes que los del año pasado. El sábado a las 21.30 tenemos que estar juntos y ojalá demos un paso adelante con tres puntos. El calendario al principio es duro, por eso tenemos que empezar bien. Estoy seguro de que no vamos a defraudar ni nosotros ni la afición”, manifestó.