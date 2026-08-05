Atentos en el Sevilla a una posible ganancia extra con Lukébakio

El Benfica ha colocado al extremo belga el cartel de transferible en este mercado, aunque no será fácil que su posible traspaso alcance las cantidades necesarias como para dejar un pellizco económico en Nervión

El Sevilla FC busca ingresos y plusvalías a diestro y siniestro con el doble objetivo de reducir lo máximo posible las pérdidas y al mismo tiempo aumentar el límite de coste de plantilla para poder seguir reforzándose en este mercado. Para ello, ya han salido bajo diferentes fórmulas Akor Adams, Nianzou y Rafa Mir (en cuanto a los jugadores que tenían contrato en vigor se refiere), sumándose a ellos también las inminentes ventas de Juanlu y Djibril Sow, que deben hacerse oficiales en las próximas horas.

El Sevilla FC conserva el 15% de la plusvalía

Cualquier ganancia es celebrada en el Sánchez-Pizjuán, donde también están atentos a otras vías de negocio, como la que podría protagonizar Dodi Lukébakio. Cabe recordar en este sentido que el extremo belga fue traspasado el pasado verano al Benfica por 20 millones de euros fijos y otros cuatro en variables, guardándose además en Nervión un 15% de la plusvalía que pudiera generar su futuro traspaso. Por ello, se está muy pendiente de la situación del futbolista nacido en Bruselas, que podría cambiar de equipo tras su discreta campaña en el conjunto luso.

El interés del Trabzospor y la postura del Benfica

Semanas atrás ya se había informado del interés del Trabzonspor. Pero ha sido ahora, con la campaña ya en marcha para el conjunto lisboeta, cuando ha sido declarado como transferible. Así lo informa el diario luso Record, que apunta que en Da Luz están abiertos a escuchar todas las propuestas que lleguen por el ex sevillista. Ni siquiera la salida de José Mourinho ha cambiado su situación, siendo también descartado por su relevo en el banquillo, Marco Silva, quien pese a todo le dio 15 minutos el pasado jueves en la vuelta de la eliminatoria previa de la Europa League ante el St. Gallen suizo, contribuyendo con una asistencia al 5-0 final.

Los números de Lukébakio en la 25/26

No ha sido una temporada fácil para Lukébakio la 25/26, que arrancó con gol en San Mamés en el estreno liguero de los nervionenses, repitiendo titularidad en la segunda jornada frente al Getafe. Sobre la bocina, hizo las maletas para poner rumbo a Lisboa, pero un hematoma en un pie retrasó su debut y después de firmar cuatro asistencias en sus seis primeras apariciones en la Liga de Portugal sufrió una fractura de tobillo que le tuvo dos meses y medio en el dique seco.

A ello se unieron algunos roces con Mourinho, jugando un papel secundario desde su reaparición en el mes de febrero, lo que le llevó a cerrar la temporada con poco más de 1.300 minutos repartidos en 25 encuentros, en los que solo firmó un tanto y añadió otro pase de gol a su cuenta, para un total de cinco.

El Besiktas se suma y el Benfica fija un listón mínimo que no beneficia al Sevilla FC

Estos números no ayudan sin duda a que se desate una puja que pueda elevar el coste de su traspaso. Además, su valor de mercado ha descendido hasta los 15 millones de euros según la web especializada Transfermarkt, siendo en Turquía donde más interés parece despertar, pues también se ha apuntado en los últimos días que está en la agenda del Besiktas.

No será fácil, en cualquier caso, que el Sevilla FC pueda aumentar sus ingresos gracias a Lukébakio. Para ello, la operación debería cerrarse por encima de los referidos 20 millones, algo a lo que aspira un Benfica que querrá recuperar al menos la inversión realizada hace un año. En Eduardo Dato, por tanto, se aferran a la fama negociadora de los portugueses para mantener viva la esperanza de ese pellizco extra.