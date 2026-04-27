Puerta abierta para Lukébakio: el ex del Sevilla explota contra Mourinho y el Benfica busca una salida

Rui Costa ha puesto en el mercado al extremo belga, menos de un año después de pagar 20 millones de euros más cuatro en variables, después de que el pasado sábado protagonizase un tenso incidente con el entrenador portugués y confirmase que el vestuario del conjunto lisboeta es un polvorín a punto de saltar por los aires

Dodi Lukébakio ha explotado contra las supuestas malas formas que Jose Mourinho tendría para mostrarle su descontento por el rendimiento del exfutbolista del Sevilla FC, por quien el SL Benfica pagó el pasado verano 20 millones de euros más cuatro en variables y que tiene contrato en vigor hasta 2030 con una prohibitiva cláusula de 50 millones. Tras sólo una temporada de relación, el club lisboeta ya le está buscando salida al internacional belga, que lleva dos días siendo criticadísimo en todos los medios de Portugal.

No está siendo un curso sencillo para el exnervionense, quien al poco de llegar vio cómo Bruno Lage -artífice de su fichaje- era destituido y él sufría una grave lesión que le dejaba varios meses fuera de combate, dificultando la adaptación a la conocida 'mano dura' de Mourinho. Con sólo dos goles y cinco asistencias en 23 encuentros oficiales, el incidente del pasado sábado ha sido la gota que ha colmado los vasos de la paciencia del jugador y del entrenador. Con ellos, se ha derramado también el recipiente de Rui Costa, director deportivo del equipo encarnado.

El Benfica pone a Lukébakio en el mercado y le pide que busque equipo para verano

"Lukébakio, en la puerta de salida", titula en su portada de este lunes el diario A Bola, que añade: "Mourinho restó importancia al incidente en su sustitución, pero está decepcionado con el extremo belga". "Fin de línea para Lukébakio", añade el periódico O Jogo, quien va por la misma línea y asegura que "Rui Costa ha puesto en el mercado al atacante tras el ultimátum de Mourinho". Por su parte, Record también se hace eco de una irreconciliable relación entre el exfutbolista del Sevilla y el siempre controvertido entrenador portugués: "Lukébakio y Mourinho, frente a frente".

Son sólo los titulares de portada de los tres principales periódicos de Portugal, pero la prensa es unánime en sus críticas a Lukébakio por su monumental enfado al ser sustituido por Prestianni en el minuto 58 del choque que el Benfica venció ante el Moreirense por 4-1 el pasado sábado. El belga "mantuvo una acalorada discusión con Mourinho y desahogó su ira golpeando el banquillo. Algunos compañeros intentaron calmarlo, pero se produjo un tenso intercambio de palabras con el entrenador, y este abordó el tema después del partido, restándole importancia pero evidenciando su decepción con el jugador", relatan las crónicas.

Mourinho critica a Lukébakio en sala de prensa: "El banquillo pagó su frustración"

"El banquillo no tiene la culpa de la frustración de un jugador al que no le gusta ser sustituido. Me estaba pidiendo explicaciones por el cambio y decía que no se lo merecía. Mi respuesta fue un poco más contundente, pero no pasó nada", espetó 'Mou' en la rueda de prensa posterior a un triunfo que mantiene al Benfica segundo, a siete puntos del líder, el FC Porto.

"El principal culpable de la falta de minutos de Lukebakio es el buen rendimiento Prestianni . Los jugadores tienen sus características, y los entrenadores también. Tenemos que encontrar puntos en común. Hay aspectos del juego de Lukébakio que no me apasionan. Hay otros que sí y debería recuperarlos. Se necesita capacidad física pero, fundamentalmente, se necesita tener voluntad", añadió sobre un futbolista que se despidió del Sevilla FC con una sentida carta y que no ha podido mantener en el Benfica el gran nivel mostrado en Nervión en la pasada 24/25.

Una presunta humillación en el vestuario, origen del cisma entre Mourinho y el ex del Sevilla FC

Todo viene de hace un par de semanas. El vestuario del Benfica es un polvorín y los rumores que sitúan a Mourinho como candidato a entrenar al Real Madrid están haciendo de gasolina sobre el fuego. En medio de este contexto, el entrenador fue muy crítico con algunos de sus futbolistas tras el 1-1 ante el Casa Pia del pasado 6 de abril y lo hizo constar en una comparecencia en la que señaló que "hay jugadores que no merecen vestir esta camiseta".

La prensa rápidamente señaló a tres nombres muy concretos a los que se refería: Enzo Barrenechea, Rafa Silva y Dodi Lukébakio, sobre quien Correo da Manha fue aún más lejos desvelando que habría sufrido una supuesta humillación por parte de Mourinho, en una bronca en el vestuario que había estado a punto de hacer saltar todo por los aires.

El SL Benfica reaccionó lanzando un comunicado en el que desmentía por completo esa información y denunciaba que respondía a una campaña de desestabilización. Sólo dos semanas después, jugador y entrenador han vuelto a evidenciar su mala relación y la entidad le está buscando salida para el próximo mercado estival de fichajes. El lío es importante.