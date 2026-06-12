Kaiki se aleja del Betis y obliga de nuevo a Manu Fajardo a cambiar de dirección

El lateral brasileño, el preferido por el director deportivo, está un solo paso de firmar por el Como después de presentar una oferta alejada de las intenciones económicas del Betis, y convertirse en otro objetivo fallido para el carril zurdo

Manu Fajardo está encontrando dificultades para cubrir una de las principales necesidades de la plantilla para el proyecto Champions, pues hasta ahora se le han resistido las primeras opciones que han trascendido públicamente para el carril zurdo.

Primero se complicó sobremanera Nazinho, al que había cerrado el pasado verano, por la intervención del Mónaco, después se evaporó la opción gratis de El Karouani al aceptar los petrodólares del Al-Qadsiah de Arabia Saudí para iniciar una aventura exótica, y ahora se ha despedido prácticamente de su 'plan A' para reforzar con garantías la banda izquierda.

Días atrás, este medio informaba de la peligrosa irrupción del Como 1907 en la carrera por hacerse con los servicios de Kaiki Bruno, lateral de 23 años del Cruzeiro y muy cotizado que gusta mucho a la dirección deportiva heliopolitana. Tanto es así que ha estudiado muy seriamente presentar una oferta para convencer al club de Belo Horizonte después de haber tanteado el terreno.

Acuerdo casi cerrado del Como para el fichaje de Kaiki Bruno

Esta amenaza protagonizada por Cesc Fábregas se ha convertido en una amarga realidad para los verdiblancos después de que la oferta de la entidad italiana haya dejado el acuerdo entre las partes prácticamente cerrado una vez que ya tiene el visto bueno del futbolista.

De este modo, el conocido periodista especialista en mercado Fabrizio Romano ha asegurado este jueves que el fichaje por parte del Como está "casi hecho" después de haber avanzado en las últimas horas y estar a un solo paso de cerrarlo. También afirma que para el otro lateral ha atado ya al también brasileño Yan Couto.

Una oferta millonaria lejos de las intenciones del Betis

La propuesta que ha convencido a Cruzeiro asciende a 14 millones de euros, solo uno por debajo de las exigencias de la 'Raposa'. Cantidades en la que en ningún caso se encuentra dispuesto a llegar la dirección deportiva verdiblanca, que apostaría por fórmulas más imaginativas con un fijo mejor más bonus por un porcentaje del futbolista, no por su pase completo para abaratar la operación.

A falta de flecos, el Betis está obligado nuevamente a mirar hacia otro lado y avanzar en otros objetivos más factibles económicamente pero también de garantías.

Vivcharenko, en el punto de mira

En este sentido, ESTADIO Deportivo desveló este miércoles que el Betis sigue muy de cerca los pasos de Kostyantyn Vivcharenko, carrilero ucraniano de 24 años que milita en el Dinamo de Kiev y cuya cláusula de rescisión ha descendido recientemente a seis millones de euros.

Vivcharenko, con una larga trayectoria con Ucrania sub 21, está llamado pronto a ser el titular en el combinado de su país y en enero estuvo cerca de recalar en el Panathinaikos griego . Su valor actual de mercado es de 2,5 millones de euros, por lo que económicamente encajaría en los planes de los verdiblancos, con más nombres en cartera que aún no han salido a la luz.