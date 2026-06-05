El Cruzeiro prepara el camino para la ofensiva del Betis por Kaiki Bruno

Preferencia de Fajardo para el carril zurdo, el Cruzeiro 'confirma' su salida este verano con negociaciones en marcha para firmar a un sustituto mientras el Betis está pendiente para ofertar con las ideas claras

El Betis ha situado en la 'pole' de preferencias para el lateral izquierdo a Kaiki Bruno, lateral brasileño de 23, y su club, el Cruzeiro, ha empezado a preparar el terreno para su salida en este mercado estival.

Esta redacción informó este jueves que el cotizado carrilero pondrá fin en la ventana venidera a su etapa en la 'Raposa' por su deseo de dar el salto al Viejo Continente y la necesidad de la entidad de brasileña de hacer caja,

Así, desde Belo Horizonte aseguran a ESTADIO Deportivo que el Cruzeiro pide 15 millones de euros por el lateral y que el Betis sería un destino idóneo para continuar con su carrera, porque se ajusta a sus condiciones y a su proyección.

El Cruzeiro ya negocia por un sustituto de Kaiki

De ese modo, como prueba de que Cruzeiro da por perdido a Kaiki Bruno, empieza a cubrirse las espaldas con una negociación abierta para encontrar un sustituto del futbolista oriundo de Betim.

Y es que el Cruzeiro está envuelto en conversaciones con Racing de Avellaneda para la incorporación de Gabriel Rojas, hasta el punto de que ya ha puesto una oferta de cuatro millones de euros para hacerse con sus servicios. Un intento que ha sido rechazado por el club argentino, si bien el diálogo continúa entre las partes y se espera la presentación de una nueva propuesta que sí convenza a los dirigentes de 'La Academia'.

El Betis se encuentra pendiente de estos movimientos mientras planea seriamente realizar una primera oferta convincente, pero que no llegará a los 15 millones de euros exigidos en un principio. La idea para compensar la diferencia es ofertar por un porcentaje del pase más bonus en función de objetivos por rendimiento.

Esfuerzo económico del Betis hasta cierto punto

Ahora mismo, Kaiki Bruno es el 'plan A' de Manu Fajardo, si bien exigirá un esfuerzo económico que el Betis estará dispuesto a hacer hasta cierto punto, pues la mayor inversión de este verano se destinará a un delantero que garantice goles.

En Heliópolis se espera que la presión del futbolista para salir más su delicada situación económica le obliguen a bajar sus pretensiones, lo que no facilita que haya sido situado en la órbita de clubes como el Barça. Además, el Cruzeiro puede sostener sus exigencias sobre su valor de mercado, a día de hoy establecido por Transfermarkt en 14 millones de euros.

Considerado la "gran joya" en el Cruzeiro, en Belo Horizonte están convencidos de que está listo para dar el salto a Europa y que la liga española cuadra con sus cualidades.