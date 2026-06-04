El 'plan A' de Fajardo para el carril zurdo: "Kaiki está preparado para el Betis"

Entre las preferencias verdiblancas para la banda zurda, desde Belo Horizonte aseguran a ESTADIO que el carrilero de 23 años saldrá este verano y que lo ven listo para el salto a Europa con La Palmera como destino idóneo; el alto precio, el obstáculo a salvar con fórmulas alternativas

Kaiki Bruno se erige, a día de hoy, en unas de las preferencias del Betis para la remodelación nuevamente del carril zurdo después de que los movimientos realizados el verano pasado no sirvieran para consolidar una posición que lleva varias temporadas siendo el talón de Aquiles heliopolitano.

La dirección deportiva está dispuesta a apostar fuerte para apuntalar esta banda en el proyecto e Champions y ha empezado a estrechar el cerco sobre el lateral brasileño, considerado en el Cruzeiro como una de sus grandes joyas.

A sus 23 años, Kaiki ha firmado cuatro asistencias en los 32 partidos y más de 2.800 minutos disputados en lo que va de año y, a día de hoy, despierta sumo interés, hasta el punto de que, como recogió ayer esta redacción, se le ha situado también en la órbita del Barça.

En Belo Horizonte ven el Betis como un destino idóneo para Kaiki Bruno

Lo cierto es que Belo Horizonte, como aseguran a este medio, consideran que es el momento de que protagonice el viaje a Europa y ven el Betis como un destino idóneo por sus características y proyección, conscientes de que necesitará un tiempo de aclimatación.

"Kaiki es buen jugador y creemos que está preparado ya para dar el salto a Europa a un equipo como el Betis. Como todos los que se van necesitará de una adaptación, pero por sus condiciones y cualidades se encuentra listo", asegura a ESTADIO Deportivo Gabriel Duarte, periodista muy cercano a Cruzeiro del prestigioso medio Globo y que se muestra convencido de que saldrá este verano por la concentración de pretendientes por su meteórica evolución.

De este modo, a Kaiki le queda año y medio de contrato en Cruzeiro, pues termina a finales de 2017 y, a priori, como confirman a ED, no tiene la intención de renovar, lo que convierte este mercado en el más conveniente para los intereses de la 'Raposa', que ya le ha fijado un precio para su traspaso.

El precio que pide Cruzeiro por Kaiki

Así las cosas, afirman a esta redacción que el montante que pide Cruzeiro a día de hoy asciende a 15 millones de euros, un millón más que el valor de mercado estimado por Transfermarkt, que lo eleva a 14 millones de euros tras un espectacular crecimiento desde el mes de junio, cuando su cotización no superaba los tres millones de euros.

Estas cifras convierten en complicada su llegada a La Palmera, donde difícilmente alcanzarán esa cantidad, pero lo intentarán probablemente con fórmulas imaginativas que se acerquen a las pretensiones de Cruzeiro con un fijo menor más bonus en función de objetivos por la compra de un porcentaje del pase de pase del futbolista. Lo cierto es que el Betis, tras preguntar por sus condiciones, estudia seriamente ofertar y en Brasil lo consideran el Betis como un destino adecuado para Kaiki.

También han mostrado interés, entre otros muchos, el Como 1907, que ya lo intentó en la ventana anterior, y el Bolonia, y lo cierto es que la competencia crece a medida que se acerca la apertura del mercado. No cabe duda que reforzar con vehemencia el carril zurdo requerirá una inversión considerable.