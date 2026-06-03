La entrada en la subasta de un equipo 'Top' encarece ya mucho a Kaiki

El Cruzeiro tasa a su lateral zurdo, mundialista con Brasil, en una horquilla entre los 15 y los 20 millones de euros, ya que al interés verdiblanco y del Bolonia, con el Como a la expectativa, se ha sumado recientemente el del Barça

Al Real Betis se le complica uno de sus principales objetivos para potenciar el lateral zurdo, de donde se marcha Ricardo Rodríguez tras cumplir contrato y tiene crudo seguir Junior Firpo después de una temporada decepcionante marcada por las lesiones y un rendimiento bajo. Se trata de Kaiki Bruno, flamante mundialista del Cruzeiro y uno de los más destacados en su posición de la Série A, quien ambiciona un salto próximo a Europa a sus 23 años. Y es que la irrupción en la subasta del FC Barcelona lo cambia todo.

Informan los medios locales de que, con el Como 1907 a la expectativa una vez se frustró una contratación a priori cerrada en la anterior ventana de transferencias, los culés se han unido al Bolonia (que busca competencia para el ex verdiblanco Juan Miranda) y los heliopolitanos en la carrera por el de Betim, autor de cuatro asistencias en 32 partidos (con más de 2.800 minutos a sus espaldas) en lo que va de año antes del parón para la disputa de la magna cita en Estados Unidos, Canadá y México.

Entre 15 y 20 millones, el precio de Kaiki

Tasado en 14 millones de euros por la web especializada 'Transfermarkt', el precio de salida de Kaiki Bruno estaría muy cerca de ese listón. Así las cosas, en Brasil entienden que el lateral mineiro saldrá del Cruzeiro en caso de algún club abone entre 15 y 20 millones por su pase, quizás negociando la conservación de un porcentaje de futura venta o plusvalía. Unas cifras que, lógicamente, dificultan que un club como el Real Betis pueda apostar por él este verano.

La competencia, un problema añadido que descarta ya a muchas alternativas

La deseada revolución en el lateral izquierdo que pretende el Real Betis se está topando con una realidad: por los jugadores jóvenes e interesantes que descollan en clubes de un segundo o tercer escalón hay mucha competencia. Por ejemplo, aunque ha terminado contratándolo por unos 5-6 millones de euros, el mismo precio que tenían pactado los heliopolitanos con el Círculo de Brujas desde finales de agosto del año pasado, el Mónaco se ha adelantado por Flávio Nazinho con una oferta económica irrechazable en concepto de salario.

Por su parte, el Al-Qadsiah saudí está a punto de pagar una cifra altísima (se habla de más de 23 millones de euros al cambio) al Utrecht por Souffian El Karouani, al tiempo que Jorge Salinas, con una cláusula de rescisión de cuatro millones en el Racing de Santander, cuadriplicará su valor en cuanto llegue el 1 de julio y se compute el ascenso cántabro a Primera división, amén de que ya tiene detrás a una decena de equipos de las cinco grandes Ligas del Viejo Continente.