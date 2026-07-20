Diego Conde, el sexto fichaje bajo palos de la 'era Pellegrini' y el 14º que trabaja con él

Sin buscarlo como otros veranos, los técnicos verdiblancos se han visto obligados a propiciar una revolución en el arco, con dos salidas, un aterrizaje y una promoción, todo ello con vistas a la ilusionante y exigente temporada del regreso a la Champions

La salida precipitada de Pau López rumbo al FC Andorra por motivos familiares ha obligado al Real Betis a acudir al mercado de arqueros, lo que no tenía pensado hacer en principio. La solución a esta 'fuga' ha sido rápida y asequible: Diego Conde se ha convertido oficialmente este lunes en el tercer fichaje heliopolitano para la 26/27. El madrileño, que esta tarde se pone a las órdenes de Manuel Pellegrini en la vuelta al trabajo del equipo verdiblanco tras un día y medio de descanso, se erige en el sexto guardameta fichado en lo que va de década, periodo que abarca desde el aterrizaje del 'Ingeniero' a la actualidad, así como en el decimocuarto que trabaja con él.

Y es que en la 20/21 llegó a coste cero Claudio Bravo, mientras que ya estaban Joel Robles y Dani Martín, aunque el asturiano no llegó a debutar, como los filiales Dani Rebollo y Carlos Marín, reclutados puntualmente para completar convocatorias. En la 21/22 aterrizaría igualmente libre Rui Silva, que compitió con el getafense y el chileno, acumulando alguna llamada el lepero. En la 22/23, irrupción coyuntural de Fran Vieites, con minutos repartidos entre el luso y el de Buin, con apariciones fugaces en la lista de nuevo de Dani Martín y Germán García. En la 23/24, el alcalareño y Guilherme Fernandes fueron los complementos de Rui, Claudio y Fran.

En la 24/25 retornó a casa Adrián San Miguel para ejercitarse a las órdenes de Toni Doblas junto al de Maia (que se fue en el mercado invernal y propició la conversión de Guilherme en tercer portero) y el de Pontecesures. Para la Copa del Rey y la Conference League, los técnicos tiraron de Germán y Manu González. En la 25/26, una revolución bajo palos, con regresos del 'hijo pródigo' Álvaro Valles y de Pau López, quedando el de Su Eminencia como tercer portero y titular en el torneo del K.O. El panadero y el de Isla Mayor, sin llegar a debutar, estuvieron en alguna convocatoria.

Y, para esta 26/27, sigue el rinconero, acaba de llegar Diego Conde y Manu González se convierte en fijo, en principio con la Copa del Rey como asignación si Manuel Pellegrini no cambia su política de rotaciones, que suele comenzar con una apuesta más o menos fija para LaLiga y, de no mediar lesiones, sanciones o fallos garrafales de por medio, se mantiene hasta que entran en liza los otros dos torneos, este curso la Champions League y la Copa, pues rara vez ha sido el mismo portero quien jugase los fines de semana y los jueves (ya, los martes o miércoles) con todos sanos y disponibles.

Siete tríos de arqueros distintos: nunca repitió el 'Ingeniero'

Arrancará Manuel Pellegrini su séptima temporada al frente del Real Betis con la configuración número 7 del trío de guardametas, puesto que nunca repitieron los mismos. Lo más parecido a un calco llegó en la 23/24, cuando Fran Vieites asumió en rol de tercer portero, con Rui Silva y Bravo luchando por ser el preferido del entrenador las máximas veces posibles en las tres competiciones. En la 22/23, el gallego apareció en los planes del primer equipo con una convocatoria ante el Elche CF, pero, igualmente inédito, el que completó el terceto que exige el míster chileno fue Dani Martín, presente en 38 citaciones, todas en el banquillo.