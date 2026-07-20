Zé Lucas prefiere dar ya el salto a Europa, una mala noticia para Flamengo y Cruzeiro

Betis, Barça y Brighton monitorizan desde el otro lado del charco al jovencísimo pivote de 18 años, aunque en Brasil se insiste en persuadirle de que se curta previamente en alguno de los grandes clubes de la Série A; los mineiros tenían ventaja, aunque ya manejan un 'plan B'

Sport Recife, dueño hasta el 30 de abril de 2028 del pase de Zé Lucas, ha recibido ya dos ofertas formales por el cotizado pivote de 18 años, ambas de Brasil. El Cruzeiro tendría cierta ventaja, ya que pone sobre la mesa 3,5 millones de euros fijos y 2,5 más en variables, amén de permitir que los pernanbucanos retengan un porcentaje de cualquier venta futura. Para el jugador también goza de más predilección el proyecto en Belo Horizonte, donde le garantizan quedarse en el primer equipo, al tiempo que Flamengo prefiere que arranque en el filial sub 20, amén de pagar un millón menos que el otro pretendiente, aunque con los bonus prácticamente se igualarían las pujas.

No obstante, según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, Zé Lucas y su familia están meditando el próximo paso en su carrera. Entre sus asesores hay quien le recomienda que posponga el salto a Europa hasta haberse fogueado uno o dos años más en un club grande de la Série A para responder mejor a las exigencias del Viejo Continente, aunque el de Vitória de Santo Antao parece más partidario de aprovechar el gran momento de forma por el que atraviesa y el interés desde el otro lado del charco, con Real Betis y Brighton & Hove Albion levantando la mano en la subasta, como desvelaba el pasado fin de semana 'Lance', tras el vínculo con el Barça durante el Mundial sub 17 de Qatar.

Los de Belo Horizonte preguntan también por Kevin Castaño

Tanto es así que el Cruzeiro estaría estudiando ya alternativas para su 'sala de máquinas'. El último por el que ha preguntado es Kevin Castaño, pivote de 25 años propiedad de River Plate, si bien el sondeo ha deparado unas cifras que, por el momento, se escapan a las posibilidades de la 'Raposa'. El 'plan A' sigue siendo Zé Lucas, más joven y prometedor, aunque tendrán que persuadirle de que apure su estancia en Brasil antes de dar, como pretende, el gran salto. Apartado del primer equipo hasta que se resuelva su situación, el canterano del 'Leão da Ilha' deberá tomar una decisión en las próximas semanas.

Dos vacantes y su encaje en el perfil demandado, las claves

Contando con el hecho de que Facundo Bernal ha llegado por Sergi Altimira, el Real Betis tiene aún una vacante en su medular, pues Sofyan Amrabat regresa de su cesión al Fenerbahçe, que serán dos en cuanto se consume el adiós de Nelson Deossa. Ni que decir tiene que el perfil de Zé Lucas (18 años, figura emergente y con grandes posibilidades de revalorización) encaja perfectamente en el modelo de negocio de los verdiblancos, más allá de su condición de extracomunitario (sin el colombiano, se liberaría un cupo). Por otro lado, Manuel Pellegrini avisa de la exigencia de la Champions y preferiría recupera al de Huizen y reclutar a Dani Ceballos, ambos al borde de los 30.