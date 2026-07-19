Incluyen al Betis en la subasta por el jovencísimo y talentoso Zé Lucas

Vinculado a finales de 2025 con el Barça tras descollar en el Mundial sub 17 de Qatar, el Flamengo avanza en las negociaciones con el dueño de su pase, Sport Recife, aunque el Cruzeiro, el Brighton y los verdiblancos aprietan también por este pivote de 18 años al que ya tasan en 15 millones

Tiene un valor de mercado, según la web especializada 'Transfermarkt', de ocho millones de euros, pese a jugar en la Série B, aunque en los mentideros futbolísticos se dice que el dueño de su pase hasta el 30 de abril de 2028, el Sport Recife, estaría pidiendo poco menos del doble (15 millones) para dejar marchar al talentoso Zé Lucas, un mediocentro defensivo de 1,74 y 18 años que sobresalió a finales del año pasado durante el Mundial sub 17 de Qatar, si bien Brasil terminó siendo cuarta (tras ser eliminado por penaltis ante Portugal en semifinales y ceder ante Italia en la final de consolación). Ya entonces se le vinculó con el FC Barcelona. Palabras mayores.

Actualmente, un grande del fútbol de su país, el Flamengo, negocia su compra con los pernambucanos, aunque el diario 'Lance' asevera que los 'rubro-negros' tienen competencia con sus paisanos del Cruzeiro, pero también con dos clubes europeos: el Brighton inglés y el Real Betis. Tanto es así que la prensa de Belo Horizonte insistía este domingo en el 'sorpasso' de los mineiros, que habrían programado, incluso, para el lunes el reconocimiento médico. No habría llegado tan lejos aún, al parecer, ninguno de sus pretendientes, insisten a ESTADIO Deportivo desde el entorno del de Vitória de Santo Antao. Con todo, la resolución del mini 'culebrón' se antoja cercana.

Promocionado desde el filial de Sport Recife a principios de 2025, se fue curtiendo en el Estadual y la Copa do Nordeste, apareciendo con los mayores cuando la selección brasileña se lo permitía. Porque los técnicos de la CBF tienen clara su apuesta por Zé Lucas, que debutó con la sub 20 unos días después de alcanzar la mayoría de edad. En lo que va de 2026 acumula 23 partidos y 1.712 minutos con el 'Leao da Ilha', aunque, más allá del parón por el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, habría sido apartado mientras se resuelven las negociaciones para su salida.

Habrá dos vacantes, aunque existen otras prioridades

Busca el Real Betis en el mercado todavía hasta dos futbolistas en la 'sala de máquinas', amén de la contratación de Facundo Bernal para cubrir la venta de Sergi Altimira. Siguen en nómina Marc Roca, Álvaro Fidalgo y Pablo Fornals, aunque la idea es hacerse con los servicios de un pivote más posicional (perfil en el que encajaría Zé Lucas) y un mediocentro más de versátil, de ida y vuelta, pues saldrá más pronto que tarde Nelson Deossa, seguramente rumbo al Vasco da Gama.

La prioridad para el primero de los refuerzos es recuperar a Sofyan Amrabat, si bien no habrá una inversión excesiva. Para la segunda vacante (aún no producida), todas las miradas apuntan a Dani Ceballos, si bien concurren varios factores: los heliopolitanos controlan muy bien el mercado brasileño (vinieron en los últimos años Johnny Cardoso, Luiz Henrique, Abner Vinícius o el propio Bernal), al tiempo que ni el de Huizen ni el de Utrera serían refuerzos dentro de la política de fichar jóvenes revalorizables.