El Betis confirma el traspaso de Guilherme Fernandes: los detalles de la operación

El club verdiblanco ha anunciado el acuerdo alcanzado con el Córdoba para el traspaso del meta cordobés, que no deja ingresos directos pero sí abre la puerta de par en par para obtener rédito en el futuro

El Betis ha dado un nuevo paso en la 'operación salida' al confirmar oficialmente un traspaso cantado que no deja ingresos directos en las arcas verdiblancas, pero sí la oportunidad de obtener réditos en el futuro.

De este modo, el club heliopolitano ha anunciado por vía oficial el acuerdo alcanzado con el Córdoba para el pase del meta luso Guilherme Fernandes. Operación a coste cero en la que el Betis se guarda el 50% de sus derechos de cara a una futura, confiando en que el portero lisboeta, de 25 años, continúe con su progresión.

A priori, el Betis esperaba hacer caja con su venta después de haber destacado en Segunda división en las filas del Valladolid, sobre todo en el primer tramo de su cesión, con actuaciones muy destacadas, pero finalmente se ha conformado con un elevadísimo porcentaje de una transacción más adelante.

La decisión del Valladolid evitó el ingreso económico del Betis

De hecho, tanto la entidad de La Palmera como el entorno del portero esperaban que el Valladolid ejerciera la opción de compra pactada en verano, de 500.000 euros, pues respondió con un notable rendimiento, pero finalmente en el Nuevo Zorrilla lo descartaron por sus limitaciones económicas.

A partir de ahí, han sido muchos los equipos que han llamado a las puertas del Betis, sobre todo de Segunda división y también de su país de origen, sobre todo el Marítimo y el Gil Vicente.

En España mostró un especial interés el Albacete, que llegó avanzar en las conversaciones, pero finalmente el Córdoba se ha adelantado y hoy se ha hecho oficial su llegada al Nuevo Arcángel.

Guilherme firma por dos temporadas y renuncia a su deseo

"El Real Betis Balompié y el Córdoba CF han acordado el traspaso del portero luso Guilherme Fernandes al club cordobés. El Club agradece a Guilherme su compromiso durante su etapa bética y le desea la mejor de las suertes en sus próximos desafíos", anunció el Betis en sus medios oficiales casi a la par que el Córdoba, que especificó que firma por dos temporadas: "Guilherme de Sousa Carvalho Fernandes (Portugal, 28/03/2001) se incorpora al Córdoba Club de Fútbol. El portero portugués, de 1,91 metros, firma con la entidad blanquiverde para las dos próximas temporadas".

Cabe recordar que el Betis renovó a Guilherme Fernandes hasta el 30 de junio 2027 el pasado verano al acabar su contrato, por lo que la vía de la cesión no era posible. Por ello, al no entrar en los planes del primer equipo pese a los buenos informes recabados durante su préstamo, quedaba como una única opción un traspaso definitivo.

El portero portugués nunca ha escondido su deseo de triunfar en el Betis tras resaltar en el filial, pero finalmente ha tenido que continuar su carrera lejos de Heliópolis, donde esperan obtener rédito en el futuro por un futbolista por el que solo pagó 50.000 euros hace dos veranos.