Ofertas al Betis por Guilherme Fernandes para hacer caja mientras se decide su futuro

Mientras el meta portugués está pendiente de la decisión del Betis, se multiplican las llamadas para hacerse con sus servicios, con un vivo interés del Gil Vicente luso y también de clubes de Segunda división

Días atrás, ESTADIO Deportivo reveló que en breve se produciría una reunión entre el Betis y los agentes del Guilherme Fernandes para comunicarle al meta su decisión de cara definir su futuro inmediato después de consumarse la sorpresa de que el Valladolid no ejecutara su asumible opción de compra.

A priori, la portería del Betis no sufrirá cambios más allá de que el canterano Manu González ocupará el lugar del retirado Adrián San Miguel, por lo que el luso no tendría sitio en el primer equipo pese a su cacareado objetivo de llegar a ser el portero titular del Betis.

Guilherme no descarta ningún escenario a la espera del Betis

Sin embargo, desde su entorno no se descarta ningún escenario por el cariz cambiante del mercado a expensas de conocer directamente el plan de los heliopolitanos, por lo que el meta ha priorizado esperar al Betis por delante de las propuestas que empiezan a llegarle, sobre todo de Segunda división y de su país.

En este sentido, si finalmente ni Pellegrini ni el Betis cuentan con él, empezará a estudiar en profundidad las ofertas para iniciar una nueva etapa lejos de Heliópolis, pues su salida será como traspasado por el hecho de que entra en su último año de contrato al renovar por dos cursos el pasado verano antes de ser cedido.

Tras haber perdido la posibilidad de ingresar la cantidad de la opción de compra por parte pucelana -trascendió un millón, pero su entorno apunta a 500.000 euros-, el Betis aún tiene opciones de obtener algo de rédito por el interés que despierta el lisboeta, pues ya han llamado a su puerta y a la de la entidad heliopolitana con la intención de hacerse con sus servicios a título definitivo en el caso de que esté excluido de los planes del primer equipo.

Llamada desde Portugal: el Gil Vicente se posiciona

Así las cosas, desde Portugal, más concretamente el diario O Jogo, se asegura que uno de los clubes lusos más interesados es el Gil Vicente, que milita en la máxima categoría portuguesa y desea repatriar a Guilherme tras llamar la atención tanto en el Betis Deportivo como en el Valladolid en el pasado curso.

A priori, el portero prefiere continuar con su carrera en España, pero no está cerrado a regresar a Portugal ante la posibilidad de militar en la elite si no le convenciera ninguna de las propuestas del fútbol español, procedentes en su mayoría de la Liga Hypermotion. También lo han tanteado desde Brasil.

Las intenciones del Betis y la plusvalía asegurada

El Betis tratará lograr un pellizco de su traspaso, aunque sea pequeño, además de reservarse posiblemente un porcentaje de su futura venta o de la plusvalía. Esto último lo tiene garantizado en este mercado si lo vende, pues solo pagó 50.000 euros al Estrela Amadora para hacerse con sus servicios a título definitivo en el verano de 2025.

Lo cierto es que en el club gusta Guilherme, pero a sus 25 años solo podría seguir para militar en el primer equipo y, a menos que hubiera un cambio no proyectado, el único camino es una salida. Eso sí, cabe recordar que en la cesión con el Valladolid se guardó una opción de recompra.