Guilherme espera al Betis con un ingreso extra aún sobre la mesa verdiblanca

Declinada la opción de compra por el Valladolid, el meta conocerá las intenciones del Betis en una reunión inminente que determinará su futuro inmediato con la vía del ingreso extra para los verdiblancos aún sobre la mesa

El Betis contaba este verano con el ingreso extra por la ejecución de la opción de compra de Guilherme Fernandes por parte del Real Valladolid debido al alto rendimiento que llegó a ofrecer durante su cesión y la baja cuantía del traspaso -500.000 euros según fuentes cercanas al futbolista, aunque la cifra que trascendió desde el principio fue un millón de euros-.

De hecho, el propio entorno del meta luso daba por hecho que el club pucelano se haría con sus servicios a título definitivo, pero, finalmente, posiblemente por su suplencia durante varias jornadas después de brillar a un elevado nivel, el Valladolid ha declinado esta posibilidad. Por ende, el balón se encuentra ahora en el tejado del Betis, obligado a tomar una decisión ahora que entra en su último año contrato.

Cesión y primer equipo de Betis, vías cerradas

Y es que, tras dos grandes temporadas en el filial, en La Palmera lo renovaron hasta 2027 para posteriormente cederlo al Nuevo Zorrilla, reservándose la posibilidad de recomprarlo. Ahora, sin la vía del préstamo a mano, todo apunta a que el Betis tratará de obtener algún rédito por su traspaso definitivo al disfrutar de buen cartel por sus actuaciones estelares como albivioleta.

A priori, según se ha ido filtrando en las últimas semanas, Manu Fajardo no planea cambios en la portería, con la continuidad de Álvaro Valles y Pau López y el salto de Manu González al primer equipo para cubrir el vacío dejado por la retirada de Adrián San Miguel, por lo que Guilherme no tendría sitio en la primera plantilla.

Reunión inminente para comunicar a Guilherme la decisión del Betis

No obstante, el club heliopolitano, a día de hoy, todavía no le ha comunicado al meta luso sus planes de cara a este mercado estival, pues, tal y como ha podido saber ESTADIO Deportivo, está prevista en próximas fechas una reunión entre la entidad y el entorno del portugués para aclarar su situación de forma definitiva y activar, a partir de ahí, las diversas opciones para su futuro inmediato.

El portero es consciente de que difícilmente podrá cumplir su proclamado deseo de convertirse en el portero titular del Betis, pero hasta no conocer la posición de la entidad de Palmera no descarta ningún escenario por el carácter cambiante del mercado y lo que pueda ocurrir cuando se aceleren los movimientos.

Guilherme no descarta ningún escenario a expensas del Betis

Lo cierto es que Guilherme todavía no ha estudiado en profundidad las puertas que tiene abiertas a la espera del encuentro con la dirección deportiva y la confirmación de que está en la rampa de salida en el caso de que se cumplan las previsiones realizadas hasta ahora.

gún Primera más allá del interés existente en su país de repatriarle. Su valor de mercado actual asciende a 800.000 euros tras dispararse a lo largo de esta campaña, pues cuando se firmó la cesión su cotización era de 150.000 euros.

En este sentido, el Betis, a priori, intentará rascar un pellizco económico con el pase de Guilherme y reservarse, posiblemente, un porcentaje del pase o de la plusvalía, fácil de conseguir ahora para los verdiblancos al haber pagado por su traspaso al Estrela Amadora 50.000 euros. En cualquier caso, la reunión inminente entre las partes determinará el futuro de un portero en el que se habían depositado mucha confianza en Heliópolis.