Vinculan a Samu Chukwueze, que solo encajaría en el Betis si Abde hace las maletas

Aunque las prioridades son otras, Manu Fajardo está obligado a tener en cartera a centrales y extremos por si acaban saliendo Natan o el extremo marroquí. Por este último, vuelve a surgir el nombre del nigeriano, tanteado ya el pasado verano como alternativa al fichaje de Antony

El Real Betis tiene dos grandes prioridades en lo que resta de mercado de fichajes: un delantero y un pivote, posición esta última para la que no se ha descartado aún el regreso de Sofyan Amrabat. A partir de ahí, serán las posibles salidas, como la de Nelson Deossa, las que tengan que ser suplidas por otros refuerzos, con Dani Ceballos esperando a que el colombiano haga las maletas y se abra el necesario margen en el límite salarial. Pero como ha venido informando ESTADIO Deportivo, también se planea una gran venta para cuadrar las cuentas de las plusvalías pendientes de la 25/26, siendo Natan y Abde las dos grandes bazas en este sentido.

Un viejo objetivo verdiblanco

De producirse la salida de alguno de ellos, la cantidad ingresada sería importante (se exigen 45 millones por el brasileño y 60 por el marroquí). Una ganancia que permitiría elevar el gasto en los fichajes que restan, aunque al mismo tiempo habría acudir al merado para firmar a un nuevo sustituto. Por ello, Manu Fajardo está obligado a tener en cartera tanto a futuribles centrales (vinculan de nuevo a Jonathan Jesus) como a extremos, apareciendo en este sentido en las últimas horas el nombre de Samu Chukwueze, que puede desenvolverse en ambas bandas.

No es la primera vez que el nigeriano aparece en el punto de mira verdiblanca. Sin ir mas lejos, fue tanteado el pasado verano, como alternativa al fichaje de Antony. Finalmente, sin embargo, se consiguió alcanzar un acuerdo con el Manchester United por el brasileño, que por momentos parecía escaparse de las posibilidades económicas del club bético, y el africano acabó marchándose cedido al Fulham.

No entra en los planes del Milan

En el conjunto inglés, Chukwueze ha disputado 26 encuentros en los que ha firmado tres goles y cuatro asistencias, aunque sus 1.219 minutos de juego demuestran que tampoco ha llegado a ser un fijo en el once. Así, ahora, a sus 27 años, le ha tocado regresar al Milan, donde tiene contrato hasta 2028, si bien no entra en principio en los planes del nuevo técnico 'rossonero', el portugués Rúben Amorim.

Pese a su buen hacer en esta pretemporada, en la que firmó la asistencia del empate a dos definitivo frente al Celtic de Glasgow tras salir desde el banquillo, el Milan está dispuesto a escuchar ofertas por el internacional nigeriano y en su país aseguran que su destino más probable está en LaLiga, donde ya defendió los colores del Villarreal.

Los números de Samu Chukwueze

Al club castellonense llegó en edad juvenil y acabó jugando 207 encuentros, en los que sumó 37 dianas y 30 pases de gol, levantando además la Europa League a las órdenes de Unai Emery. Un gran rendimiento que posibilitó su traspaso al conjunto italiano por algo más de 21 millones de euros (hasta 28 con las variables) hace tres veranos, si bien en San Siro no terminó de cuajar en sus dos temporadas (8 tantos y 6 asistencias en 70 choques).

Relacionado también con Celta de Vigo, Real Sociedad y Atlético de Madrid

En cualquier caso, no le faltarían pretendientes, apuntándose que, además del Real Betis, también habrían realizado consultas para conocer su situación el Celta de Vigo, la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, todos ellos clasificados para competiciones europeas. Unos sondeos que habrían servido para plantear la posibilidad de una cesión o un traspaso definitivo, la opción preferida por el Milan.

Un valor de mercado de 18 millones de euros

Pero ante en la entidad transalpina desean desprenderse de Samu Chukwueze, tampoco lo regalarán. No se antoja una operación sencilla, pues se estima que no lo dejarán salir por una cantidad inferior a la de su valor de mercado, establecido en 18 millones de euros por la web especializada Transfermarkt.