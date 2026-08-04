Estreno con sonrisas y buenas nuevas en Irlanda en la víspera del encuentro ante el Arsenal

Isco, que marcó un golazo, Antony y Fidalgo se ejercitan con el grupo y con aparente normalidad, igual que el 'Cucho' Hernández, por lo que todos podrían tener minutos en el test con balón más exigente de la pretemporada, con permiso del ya oficial compromiso final contra el Inter en Bari

El Real Betis, que arribaba el lunes por la tarde a tierras irlandesas, ha celebrado este martes su primer entrenamiento en Dublín antes de medirse el 5-A con el Arsenal y completar hasta el jueves su breve 'stage', tercero y último de esta larguísima pretemporada de mes y medio de duración. Ha sido una sesión con diez grados menos de máxima que en Sevilla y bajo la amenaza constante de lluvia en la que predominaron las sonrisas y las buenas noticias, pues los jugadores que siguen planes personalizados o se ejercitan con menor carga dieron un paso adelante con vistas a los 'bolos' que quedan y, sobre todo, el arranque liguero, previsto para las 21:00 horas del próximo viernes 21-A.

Por ejemplo, Antony Matheus dos Santos e Isco Alarcón, sobre los que recae lógicamente gran parte de la atención, completaron el trabajo al mismo ritmo que sus compañeros, como Álvaro Fidalgo y hasta el recién aterrizado 'Cucho' Hernández. El costasoleño, incluso, ilusiona a presentes y quienes mantienen una atención desde la distancia con un golazo por la escuadra durante el partidillo a campo reducido que planteó Manuel Pellegrini. Ninguna contingencia negativa, que es lo más importante, cuando se alcanza precisamente el ecuador de esta fase estival de preparación para el curso 26/27.

Más allá de los 24 expedicionarios a la República de Irlanda, todos en buen estado de forma o cerca de alcanzarlo, los que se quedaron en la capital andaluza continúan ejercitándose en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con un estatus y un horizonte diferentes. De esta forma, Ez Abde, Diego Conde y Aitor Ruibal se recuperan de sus respectivas lesiones (de rodilla derecha, hombro derecho y menisco derecho, respectivamente), los dos últimos con varias semanas más alejados de los terrenos de juego, aunque el marroquí podía incorporarse al grupo la semana que viene o la siguiente a lo más tardar. Están bien Iker Losada y Gonzalo Petit, aunque en la rampa de salida.

Antony y Fidalgo apuntan a debutar este miércoles contra los 'gunners'

Tanto Antony Matheus dos Santos, que se incorporó unos días más tarde que sus compañeros a la pretemporada en la concentración de Alemania, como Álvaro Fidalgo, uno más (aunque también a su ritmo) en el 'stage' de Marbella, apuntan a debutar este verano durante el encuentro de este miércoles 5 de agosto a las 20:30 hora española contra el vigente campeón de la Premier League y subcampeón de la Champions League, el Arsenal de Mikel Arteta, que tendrá todavía bajas significativas por el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. En el Aviva Stadium debe contar con más minutos Isco Alarcón, que se estrenaba en La Línea de La Concepción contra la UD Almería, mientras que puede ser algo pronto aún, dado que se sumó este mismo lunes, para Juan Camilo Hernández.