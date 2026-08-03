El Valencia Basket devuelve el golpe al Real Madrid por partida doble

La entidad 'taronja' no se ha quedado cruzada de brazos y ha hecho de un grave problema virtud para dejar claro a los blancos (y a la Euroliga) que tienen el potencial necesario para revolucionar el mercado y no ser en caso alguno flor de un día

El verano en el baloncesto europeo ha sido cualquier cosa menos calmado. Numerosos cambios de entrenadores, baile de estrellas y diversos conflictos directos entre varios equipo han ido dando forma a un mapa en el que el Valencia Basket ha sabido reaccionar. No exageramos. Por momentos los 'taronja' parecían la tienda fetiche del resto de competidores de la Euroliga, pero como bien sabe ya el Real Madrid, han sabido devolver el golpe.

Los blancos, determinados a dar un importante cambio a su rumbo, se hicieron los servicios de Jaime Pradilla –es esperaba– y de Pedro Martínez, quien provocó un verdadero cisma entre ambos conjuntos al dejar Valencia por Madrid. Para los del Roig Arena no fue plato de buen gusto, pero no desesperaron hasta tomarse la revancha por partida doble.

El Valencia Basket primero obliga al Real Madrid...

Los valencianos empezaron a revertir la tendencia con Eli John Ndiaye. Con la intención de sumar físico a su juego interior, en la entidad 'taronja' cerraron un acuerdo con el mencionado jugador, pero sabedores en todo momento de que el Madrid tenía sus derechos en la ACB y que por tanto podía igualar las condiciones ofrecidas para quedárselo.

Los de la capital de España, pensando en no dejar reforzarse a un rival directo, ejercieron su derecho sin tener claro siquiera si deseaban quedárselo en plantilla, algo que parece que no va a ocurrir. La cuestión es que para el Valencia Basket no supuso un gran problema, ya que tenían guardado un as en la manga.

Así es. Aunque los valncianos querían tener a Ndiaye en plantilla, a su vez tenían cerrado otro acuerdo con Mouhamadou (Mo) Gueye, por lo que en cuanto el Madrid se comprometió a quedarse con el anteriormente citado, completaron la contratación de otro verdadero atleta de las canastas que además tiene experiencia en la NBA.

... Y luego le deja sin un deseado fichaje

Si lo ya contado supone una gran jugada, el golpe definitivo ha llegado en las últimas horas. Aprovechando la crisis financiera del ASVEL Villeurbanne, el Real Madrid se había fijado el fichaje de Armoni Brooks como uno de los grandes objetivos para cerrar su plantilla. Lo tenían encarrillado, pero según informa Chema de Lucas este jugará finalmente en el Valencia Basket.

Cuando no pocos pensaban que el actual campeón de la Liga ACB estaba abocado a perder su puesto de privilegio en Europa, este ha reaccionado con enormes fichajes como T.J. Shorts o Mario Saint-Supéry, quienes dan lugar a pensar que pueden mantener su papel protagonista en el Viejo Continente, más aún si no se arrugan lo más mínimo ante un coloso como es el Madrid.