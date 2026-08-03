Locura en Burgos con un mercado que deja ya ocho fichajes y una guinda NBA

La entidad del centro de España ha acudido con todo a la batalla de fichajes del presente verano para dar un enorme impulso a su plantilla con jugadores contrastados y talentosos, incluido uno que había convertido la competición estadounidense en su hábitat natural

Si hay un equipo que ha sabido moverse en el mercado como pez en el agua ese ha sido el San Pablo Burgos. El conjunto de la Liga ACB se puso por delante el reto de revolucionar su plantel y lo ha hecho no solo en número –con ocho fichajes ya oficiales–, sino en calidad, ya que ha sumado jugadores con experiencia en la Euroliga como el recién llegado Balsa Koprivica, a la vez que no le ha temblado el pulso para cerrar un acuerdo con la que se puede definir como una auténtica guinda NBA.

Balsa Koprivica, el último en llegar a Burgos

Siguiendo su espectacular ritmo de altas, el Recoletas Salud San Pablo Burgos ha cerrado la incorporación del pívot serbio Balsa Koprivica, que defenderá la camiseta azulona durante la temporada 2026-27, en la que el equipo tendrá el importante reto de competir tanto en la Liga ACB como en la Eurocup.

El pívot de 2,16 metros aportará enorme experiencia a los burgaleses, ya que ha disputado competiciones europeas asiduamente, lo cual es de gran valor para un club que justo ahora regresa al baloncesto continental.

En cuanto a la trayectoria de Koprivica, este inició su formación en Estados Unidos, donde disputó dos temporadas con los Florida State Seminoles en la NCAA y posteriormente regresó a Serbia para incorporarse al Partizan, equipo en el que permaneció durante cuatro campañas antes de fichar la pasada temporada con el Bahcesehir Koleji de Turquía.

En sus dos temporadas en la Eurocup, entre su etapa en Serbia y Turquía, el nuevo jugador del San Pablo Burgos ha firmado promedios de 5,9 puntos, 4,2 rebotes, 0,6 asistencias y 8,3 créditos de valoración por encuentro.

Los ochos fichajes del San Pablo Burgos

Korpivica apunta a ser el remate, pero antes ha habido ya mucho trabajo por parte de la dirección deportiva del San Pablo Burgos; tanto es así que han llegado estos ocho jugadores: Ziga Sama, Retin Obasohan, Max Heidegger , Jhivvan Jackson, Vlatko Cancar, Chase Audige, Rubén Guerrero y Balsa Koprivica.

Como decíamos, la plantilla diseñada por Porfi Fisac mezcla experiencia ACB y talento internacional. Lejos de jugársela con piezas que se puedes definir como una moneda al aire, los burgaleses han hecho una apuesta firme por tener un potente roster que les permita no sufrir apuros en el torneo nacional y disfrutar en Europa.

Vlatko Cancar, la guinda NBA

Dentro de la amplia lista de fichajes del Burgos podemos decir que hay dos nombres que destacan sobre el resto y que podemos catalogar como jugadores de auténtico nivel Euroliga. ¿De quiénes hablamos? De Vlatko Cancar y Retin Obasohan.

Quien más destaca de ambos es Vlatko Cancar. El internacional por Eslovenia estuvo varios años en la NBA jugando para los Denver Nuggets antes de que las lesiones aparecieran en 2023 para frenar su progresión. En todo caso, si es capaz de recuperar su mejor nivel puede llegar a ser realmente determinante en la Liga Endesa.

En cuanto a Obasohan, hace años que es un jugador muy respetado en la Euroliga y en competiciones europeas por su capacidad defensiva y física. No es una superestrella mediática, pero pocos puedes encontrar más contrastados que él.