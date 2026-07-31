DJ Steward pone la guinda a la cascada de fichajes en Burgos

Lejos de quedarse atrás a la hora de contratar jugadores, los burgaleses han apretado el acelerador para contar ya con hasta ocho caras nuevas de cara a volver a buscar la permanencia en la Liga ACB

El San Pablo Burgos suma y sigue. Aunque para muchos puede no ser lo ideal cambiar más de media plantilla, tal situación es un hecho y para prueba el anuncio del último fichaje, DJ Steward. El base estadounidense llega a tierras burgalesas para disputar la Liga Endesa y la BKT EuroCup durante la temporada 2026-2027, según ha hecho oficial el propio club.

DJ Steward, eficacia probada

Aunque sea un desconocido en el baloncesto español, DJ Steward llega al Coliseum como uno de los jugadores más destacados de la última campaña en la competición europea a la que retornará junto a los castellanos en el nuevo curso.

En cuanto a su trayectoria, esta arrancó en la NCAA, la liga universitaria de Estados Unidos, junto a Duke Blue Devils en la temporada 2020-2021. Tras ese curso el base se incorporó a los Stockton Kings, el equipo de la G-League de los Sacramento Kings, donde compitió dos temporadas antes de poner rumbo a Canadá, de la mano de Vancouver Bandits.

Entre 2023 y 2025, DJ Steward formó parte de las plantillas de Maine Celtics, Windy City Bulls y Memphis Hustle, todas ellas en la liga de desarrollo de la NBA, donde firmó unas buenas estadísticas medias. En su última campaña en la competición, el base promedió 19 puntos, 4,2 rebotes y 5,2 asistencias por encuentro para 19,8 de valoración.

Los últimos números del base estadounidense

En cuanto a la historia más reciente de Steward, tenemos que la pasada temporada puso rumbo a Europa, donde firmó por el Trentino. Con tal club compitió en la primera división de Italia, con 13,8 puntos, 2,6 rebotes y 3,7 asistencias por partido, para 12,5 créditos de promedio de valoración, y en la BKT EuroCup, en la que firmó 15,1 puntos, 3,4 rebotes y 3,2 asistencias por encuentro, para 12,8 de valoración media.

De esta manera, el club burgalés sigue perfilando su perímetro con vistas a la próxima temporada con el reto de mantener la categoría y dar su mejor versión en Europa, algo que se dice rápido, pero que en caso alguno será sencillo.

Los ocho fichajes de San Pablo Burgos para la temporada 2026-27

El San Pablo Burgos ha reforzado su plantilla este verano con las incorporaciones de Žiga Samar, Retin Obasohan, Vlatko Čančar, Christian Sengfelder, Rubén Guerrero, Chase Audige, DJ Steward y Pablo Almazán, ocho fichajes con los que el conjunto burgalés ha remodelado gran parte de su plantilla para afrontar un año más en la Liga Endesa y su participación en la EuroCup.

Ahora el gran reto al que se enfrentan es conjuntar tal número de piezas para dar forma a un conjunto que pueda competir con todas las de la ley ya no solo por la permanencia, sino con el objetivo de evitar pasar los apuros de anteriores campañas.