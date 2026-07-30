El Real Madrid no pierde el tiempo y se lanza a pescar en río revuelto

La crisis financiera del ASVEL ha provocado que todos los fichajes que tenía acordados estén en la rampa de salida, por lo que los blancos se han fijado en uno de ellos de cara a reforzarse para el curso 2026-27

La ley del más fuerte se está imponiendo con todo en la Euroliga. Si el curso pasado tocó ver al Mónaco hundirse en términos económicos, ahora es el ASVEL Villeurbanne el que se ha visto inmerso en una crisis financiera del todo inesperada –se hablaba de un presupuesto de 59 millones de euros–, pero que se ha hecho notar hasta el punto de perder a algunas de las estrellas que tenía firmadas; y sí, justo ahí aparece el Real Madrid con un nombre entre ceja y ceja.

El Real Madrid, lanzado a por la guinda

La vida son oportunidades y el Real Madrid no piensa desperdiciar la que se le ha presentado. El conjunto francés ha visto reducido su presupuesto a menos de la mitad de lo estimado y son ya varios los equipos de la Euroliga que se han lanzado a por sus mejores hombres.

El primero en mover ficha ha sido el Panathinaikos, que lejos de conformarse con la enorme plantilla que ya tiene se ha hecho ahora con los servicios de Sylvain Francisco, quien de hecho ya está en Atenas. Y será solo el primero en volar, ya que la lista de los que parecen decididos a partir la engrosan Daniel Theis, Joel Bolomboy, Nick Weiler-Wabb y Armoni Brooks.

En cuanto al conjunto blanco, inmerso en la pesca de un escolta, se ha fijado rápidamente en Armani Brooks, jugador de 28 años que cumple con creces respecto al perfil de anotador que buscan; eso sí, ni mucho menos es la única opción que manejan.

Las opciones 'B' y 'C' de los blancos

Si bien Brooks es sin duda una oportunidad de mercado, la elección número uno de los de la capital de España era Lonnie Walker IV; sin embargo, su actual equipo, el Maccabi Tel Aviv, no ha dado opción alguna a un acuerdo al cerrarse en banda con un jugador al que tienen atado por dos temporadas más.

Ya con Walker IV casi fuera del mapa, el periodista Chema de Lucas anunciaba que los blancos se han fijado en Lester Quiñones, otro ex NBA muy del gusto del Madrid, pero que también supondría un importante desembolso económico en lo que concierne a su contrato.

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