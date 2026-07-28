Russell Westbrook se acerca a la Euroliga con tres equipos metidos en la puja

El que fuese MVP de la NBA en 2017 sigue siendo agente libre y dar el salto a Europa es más real que nunca antes, ya que las condiciones económicas que le pueden ofrecer en el Viejo Continente son muy atrayentes

Ver a Russell Westbrook jugando en la Euroliga está lejos de ser una quimera. Si en pasados veranos ya se rumoreó sin demasiada base, ahora las aguas conducen a un entendimiento del veterano base con el Viejo Continente; toda vez que está sin equipo en la NBA y hay ya hasta tres clubes de la máxima competición europea metidos en la pelea por hacerse con sus servicios.

Russell Westbrook, totalmente libre para decidir su futuro

Así es. Habiendo cerrado su paso por los Sacramento Kings con más pena que gloria, a sus 37 años Russ parece listo para una nueva aventura. Obviamente no es una decisión propia, sino una a la que le empuja un contexto en el que ninguna franquicia de la competición estadounidense parece confiar en él.

Si en veranos pasados se habló del interés de algún equipo como pasó con Denver Nuggets o Los Angeles Clippers, ahora el silencio es absoluto; es más, lo poco que se escucha es negativo. Según Barry Jackson de Miami Herald, los Heat le descartaron después de que un entrenador en el que confía plenamente Erik Spoesltra de dijese que es un jugador muy difícil de entrenar.

No ha habido más recorrido. Westbrook es agente libre sin restricciones y puede fichar por el equipo que desee, pero ya casi entrando en agosto parece imposible que esto se de por un equipo de la NBA, si bien parece dispuesto a apurar los plazos, puesto que hasta octubre no comienza de manera oficial.

Tres equipos de Euroliga tras sus pasos

La Euroliga está en pleno crecimiento y eso lo tienen muy claro esos jugadores que habiendo pasado por la NBA no terminan de asentarse. El caso de Westbrook es distinto, ya que hablamos de una súper estrella venida a menos, pero incluso para él es muy atrayente unirse a una competición que puede llegar a pagar incluso más que una franquicia de Estados Unidos.

En esa línea, y según varias informaciones publicadas en Europa, Panathinaikos, Hapoel Tel Aviv y Dubai Basketball están lanzados para cerrar la contratación del MVP, que no quiere precipitarse en su decisión, pero que entiende a su vez que puede ser una fantástica salida para continuar su carrera.

Y dándole la vuelta al asunto, tampoco se puede pasar por alto que para el equipo que le fiche es dar un enorme paso al frente a título comercial, ya que no debemos olvidar que se trata de uno de los mejores jugadores del siglo XXI, uno que incluso en un curso malo como el 2025-26 se marchó a un promedio de 15,2 puntos, 6,7 asistencias y 5,4 rebotes por noche. Sí, puede ser un excelente encaje para ambas partes.