El futuro de Russell Westbrook, en manos de LeBron James

Toda la NBA vive paralizada a la espera de que El Rey elija camino, una decisión que apunta a ser crucial en lo que ocurra con Russ, que ya coincidió con el ganador de cuatro anillos en Los Angeles Lakers

El paso de los años ha sido durísimo con Russell Westbrook. El base de ya 37 años vivió mucho tiempo en la NBA siendo una súper estrella –no en vano llegó a ser MVP de la temporada–; sin embargo, se ha terminado por convertir en un elemento del que muchos huyen y que a día de hoy no solo está sin equipo, sino que ve cómo las puertas que se abren (o cierran) tienen como llave a LeBron James.

Las opciones de Russell Westbrook

No vamos a engañar a nadie diciendo que cada vez son menos. Lejos de ser una pieza de deseo por toda la Liga, ahora contar con Westbrook tiene bastante más de moneda al aire que de realidad baloncestística. Desde que dejó los Oklahoma City Thunder ha ido dando tumbos con algún destello, pero sin duda las sombras han ganado la partida.

Ahora, tras una temporada con los Sacramento Kings que nadie recordará pese a haber promediado 15,2 puntos por noche, se ve una vez más como agente libre y con muy poco cariño a su alrededor; tanto es así que ni los rumores le acompañan, siendo el único equipo que tendría verdadero interés los Miami Heat; informa Stefan Bondy de New York Post.

Si bien en otros momentos le han querido New York Knicks o Chicago Bulls, la postura generalizada en la competición estadounidense es que encajarle en cualquier proyecto es muy difícil. Juega bien y hace números, incluso tiene días en los que puede ganar un partido casi por cuenta propia, pero es que si tiene un sello cuando salta a pista, ese es la incertidumbre.

LeBron James, obligado a marcar el camino de Russ

A estas alturas de la película los dos equipos que tienen más opciones de contratar a LeBron son Cleveland Cavaliers y Miami Heat. Los de Ohio lideran las apuestas y no sorprende, ya que tiene el componente romántico de volver a casa, a lo cual hay que sumar el hecho de que le darían la posibilidad de pelear por el anillo, puesto que ya tienen en plantilla a James Harden, Donovan Mitchell y Evan Mobley.

¿Y qué pasa con los Heat? Pues a eso vamos. Desde que se hicieron con Giannis Antetokounmpo parecen un destino apetecible para James, que jugaría junto a un dos veces MVP como Giannis Antetokounmpo en busca de su quinto campeonato. Suena genial, pero no para un Westbrook que sabe ya que El Rey no quiere volver a compartir equipo con él, por lo que su posible fichaje por la franquicia de Florida saltaría por los aires.