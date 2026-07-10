LeBron James rechaza la invitación de Stephen Curry y toma rumbo a casa

El Rey mantiene su objetivo de competir por el anillo en el que será previsiblemente el año de su retirada, lo cual ha dejado fuera de la ecuación a unos Warriors que no han logrado reforzarse en la agencia libre al nivel esperado

El sueño de ver juntos en el mismo equipo a LeBron James y Stephen Curry se está cayendo por momentos. Desde un lado romántico, y tirando de hemeroteca con LeBron, toco parecía indicar que era posible verles juntos jugando para Golden State Warriors; sin embargo, ni la invitación directa de Curry ha hecho que El Rey se decante por ellos; tal y como adelanta Bill Simmons de The Ringer, dando incluso el nombre de su nuevo equipo.

La invitación de Stephen Curry a LeBron James

Lejos de andarse con rodeos, la gran estrella del equipo de San Francisco alzó la voz hace un par de días para dejar claro públicamente que estaría encantado de tener junto a él a LeBron, a quien incluso subraya lo bien que se lo pasarían jugando juntos no solo al baloncesto, sino también al golf.

"Lo que hace dos o tres años era prácticamente una fantasía, algo que ni siquiera imaginabas, ahora es una posibilidad. Ahí reside parte del encanto. Sería una historia única en la NBA y en el deporte, pero todavía es un poco prematuro hablar de ello", comenta antes de asegurar al Rey que formarían una pareja espectacular.

"¿Quieres jugar buen baloncesto y rodearte de gente que sabe jugar? Esperamos dar un paso adelante y ser más competitivos esta temporada. Además, en la Bahía hay muy buenos campos de golf. Somos una franquicia que ya ha estado en la cima... él lo sabe. Eso habla por sí solo. Al final, la decisión depende de dónde crea que encaja mejor", sentencia.

El nuevo equipo del Rey

Si hace poco informábamos de que la pelea por hacerse con LeBron James había quedado reducida a tres equipos –Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Philadelphia 76ers–, ahora es Bill Simmons de The Ringer quien se lanza con todo a la piscina para asegurar que El Rey vuelve a casa.

"Ahora está bastante claro que ellos (Golden State) estaban siendo utilizados como palanca mientras LeBron regresa a Cleveland… lo de Cleveland está hecho", sentencia sin titubeos.

Lo cierto es que desde hace meses se habla de que podía ser el encaje perfecto para todas las partes. James quiere seguir compitiendo por el anillo y los Cavaliers, con Donovan Mitchell, James Harden y Evan Mobley en plantilla, le ofrecen eso sobradamente. Además, se trata del equipo de su ciudad, ese en el que comenzó su carrera allá por 2003 y al que brindó el primer anillo de su historia en 2016.