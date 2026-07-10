El español Baba Miller firma un millonario contrato con los Clippers

El joven jugador mallorquín convence a los dirigentes de la franquicia angelino hasta el punto de cerrar el mayor acuerdo de todos los jugadores elegidos en segunda ronda del draft de la NBA de 2026

La nueva camada de jugadores españoles que arriban a la NBA ha creado a una enorme expectación; y no, no se trata de amor patrio, sino de una ola de ilusión que parte de la propia competición estadounidense; tanto es así que Los Angeles Clippers no ha dudado a la hora de dar un enorme contrato a Baba Miller, a quien eligieron en el puesto 36 del draft de 2026.

El millonario contrato de Baba Miller con los Clippers

Si bien no son pocas las ocasiones en las que los jugadores seleccionados en segunda ronda deben conformarse con un two-way-contract, o incluso se quedan fuera de la Liga para buscarse la vida como agentes libres, el mallorquín de 22 años no tendrá que pasar por ninguno de esos casos, ya que los Clippers siempre han tenido claro que querían que formase parte se su plan a largo plazo.

De este modo, y con Lawrence Frank al frente de las operaciones, los californianos han puesto sobre la mesa a Miller un acuerdo de hasta cuatro temporadas, estando las dos primeras plenamente garantizadas. Este punto es muy importante, ya que le otorga estabilidad para centrarse en trabajar, mejorar y hacerse con un sitio entre los mejores jugadores del mundo.

¿Y de cuántos millones hablamos? Pues el acuerdo se sitúa en un total de 9,6 millones de dólares, lo cual convierte al español en el jugador mejor pagado de entre todos los elegidos en segunda ronda del draft de 2026. Y sí, la mitad de lo acordado ya es de pleno derecho suyo. No es un tema baladí, ya que partiendo desde un puesto 36 del draft no es sencillo hacer carrera en la NBA.

El debut de Baba Miller y los elogios de los Clippers

Ya formando parte de los Clippers, y formando parte de la plantilla que disputa Las Vegas Summer League, Baba Miller ha tenido un excelente debut con los angelinos al estar 27 minutos en pista ante los Sacramento Kings para irse a los 12 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y 3 tapones. Es solo la primera toma de contacto, pero su entrenador en la competición de verano, Jay Larrañaga, no duda a la hora de alabarle.

"Hizo muchas cosas buenas. Mostró el talento que nos hizo traerle, es un jugador que no es egoísta y es simplemente la manera de la que juega, intentando hacer la jugada correcta. Obviamente, tuvo algunos tapones espectaculares", afirma.