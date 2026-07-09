La NBA deja sin traspaso a Kawhi Leonard hasta nuevo aviso

Tras más de un año de investigación, la competición estadounidense pone en alerta a los Toronto Raptors, equipo que iba a recibir al veterano alero, paralizando un movimiento que se daba por hecho desde hace días

Cuando ya era casi un tema olvidado –porque la NBA así lo ha trabajado–, el escándalo del trío que forman los Clippers, Kawhi Leonard y Aspiration ha vuelto al primer plano de la peor manera posible: frenando en seco el traspaso del veterano alero a los Toronto Raptors bajo la amenaza de que las consecuencias de la investigación en curso se la pueden comer los canadienses. Más claro, no habrá trade mientras no haya sentencia sobre los hechos y castigo decidido.

El escándalo con el límite salarial de Kawhi Leonard

No vamos a volver a explicar todos los pormenores del asunto, pero sí es necesario algo de contexto para tener claro qué está pasando. Para entenderlo sin demasiadas vueltas, existe la sospecha de que los Clippers hicieron uso de Aspiration –empresa ya extinta– para a través de un contrato de patrocinio pagar en 'negro' a Leonard, saltándose así las normas del límite salarial.

Nada de lo expresado está demostrado o descartado, ya que la NBA inició una investigación hace casi un año que por ahora no tiene resolución. Es sorprendente, ya que lo normal era que no se entrase en el mercado de verano sin que los equipos supiesen a qué atenerse, ya que podía pasar esto, que moviesen a Leonard y ahora la Liga se viese obligada a paralizarlo todo.

En realidad la NBA no ha puesto en suspenso el traspaso de Leonard a los Raptors, pero sí ha avisado a los canadienses de que en caso de completarse el movimiento deberían asumir ellos el posible castigo a Kawhi; y claro, en esas circunstancias no piensan seguir adelante con el acuerdo.

Los comunicados cruzados de Clippers y Raptors

Tomando como medio emisor a ESPN, primeros los angelinos y posteriormente los canadienses han emitido sendos comunicados oficiales. Los primeros defienden su cooperación con la NBA y su inocencia, mientras que Toronto se ciñe a explicar que hasta que no haya sentencia tampoco habrá fichaje.

"Durante los últimos 10 meses, nuestra organización ha cooperado plenamente con una investigación de la NBA, participando en docenas de entrevistas, proporcionando decenas de miles de documentos y facilitando el acceso a nuestro personal. Aunque el proceso ha sido desafiante, hemos permanecido comprometidos con la transparencia", comentan los Clippers antes de aclarar lo acaecido en las últimas horas: "Se nos ha informado que el intercambio solo puede finalizarse si los Raptors asumen el riesgo de sanciones relacionadas con el contrato de Kawhi que podrían resultar teóricamente de la investigación en curso".

¿Y los Raptors? "La oficina de la NBA nos informó que, como resultado de la investigación en curso que involucra a los Clippers, asumiríamos el riesgo de cualquier resultado potencial de la investigación que afecte a Kawhi. En vista de esto, esperaremos hasta que la investigación de la liga se complete. Seguimos ansiosos por traer de vuelta a Kawhi a Toronto y esperamos con interés una resolución rápida para nuestros jugadores, nuestra organización y nuestros aficionados", sentencian.