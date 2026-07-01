Kawhi Leonard da marcha atrás y deja con las ganas a Victor Wembanyama

El veterano alero se ha visto obligado a definir su futuro en cuestión de días después de que Los Angeles Clippers le comunicasen que no pensaban ofrecerle la extensión de contrato que deseaba para seguir con ellos

Kawhi Leonard es un jugador diferente. Pese a ser considerado como una gran estrella de la NBA, su personalidad y comportamiento reservado le han convertido en una rara avis dentro de la competición estadounidense. Juega genial, eso es indiscutible, pero como líder nunca ha terminado de cuajar; tanto es así que Los Angeles Clippers le han abierto la puerta y este la ha traspasado –nunca mejor dicho– para dar marcha atrás en su carrera.

Quizás empujado por el deseo de no tener que verse inmiscuido en una nueva aventura hacia lo desconocido, Kawhi deslizó hace tiempo que si salía de la franquicia californiana solo renovaría su contrato –acaba el 30 de junio de 2027– en caso de que su nuevo destino fuesen los San Antonio Spurs o los Toronto Raptors, justo los dos equipos en los que había estando antes de llegar a Los Ángeles. Pues bien, dicho y hecho, aunque no para alegría de Victor Wembanyama.

La vuelta a 'casa' de Kawhi Leonard

A sus 35 años recién cumplidos Leonard apunta a firmar su último gran contrato, algo que solo quería hacer en una franquicia y ciudad conocidas. Los Clippers lo sabían y por ello escucharon tanto lo ofrecido por Raptors como por unos Spurs que lo cierto es que siempre han ido a rebufo. Finalmente, y en una negociación fugaz, Kawhi regresa a Canadá, donde fue campeón en 2019 en la que fue su única temporada con el equipo.

Pese a ser tan corta la experiencia, al small forward le quedó un grado recuerdo de la misma. Allí se sintió cómodo y mostró su versión más letal, por lo que tiene todo el sentido del mundo volver y vivir un segundo capítulo que a saber hasta dónde le puede llevar.

En cuanto a San Antonio, la derrota en las Finales de la NBA ante los New York Knicks ha dolido mucho, pero no tanto como para plantearse hace algo tan drástico. Querían a Leonard, pero pagar el precio que han puesto sobre la mesa los Raptors no estaba en sus planes.

La oferta irrechazable de los Raptors

Desde Toronto han puesto toda la carne en el asador para recuperar a Kawhi Leonard. Según informa Shams Charania de ESPN, el traspaso se ha cerrado con la llegada de Leonard a a Canadá a cambio de Brandon Ingram, Gradey Dick, dos primeras rondas sin protección (2031 y 2033), un intercambio de primeras (2027) y dos segundas rondas (2030 y 2033).

Parece un gran pago, pero lo cierto es que Leonard viene de hacer su mejor temporada en años. El alero ha disputado 65 partidos de regular season por primera vez desde el curso 2016-17 para irse a un promedio de 27,9 puntos, 6,7 rebotes, 3,6 asistencias y 1,9 robos en 32,1 minutos por noche. ¿Apuesta segura? Ya veremos.